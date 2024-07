Agnieszka Cegielska odebrała tegoroczną Telekamerę. Gwiazda, tego wyjątkowego wieczoru miała na sobie rozkloszowaną sukienkę projektu Bohoboco. Trzeba przyznać, że wyglądała w niej pięknie.

Jednak najbardziej z całej stylizacji podobała nam się nie sukienka, a ogromny pierścień. Jak się dowiedziałyśmy pochodzi on z wiosenno-letniej kolekcji Swarovskiego i kosztuje ok 1350 złotych. Jak widać jeden masywny element starczy by look zyskał nowego wydźwięku. Uwielbiamy ten model!

