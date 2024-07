Agnieszka Cegielska to jedna z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych pogodynek w naszym kraju. Potwierdzenie tego mieliśmy podczas gali rozdania nagród TeleKamery 2014, gdzie zwyciężyła w kategorii "Najlepszy prezenter pogody". Cegielska nie mogła ukryć szczęścia z powodu wygranej, a oczy wszystkich były zwrócone na jej piękną kreację, która sprawiła, że to właśnie ona była największą ozdobą wydarzenia. Przypomnijmy: To była jej noc. Śliczna Cegielska zachwyciła na Telekamerach i zdobyła nagrodę

Niespełna miesiąc po gali, Agnieszka pojawiła się na okładce jednego z magazynów dla kobiet. Ubrana w sukienkę od popularnego w Polsce duetu Bohoboco udowodniła, że świetnie odnajduje się w każdej roli. Do kolekcji okładek, pogodynka może teraz dopisać także magazyn "Shape", gdzie pojawia się w lipcowym numerze jako gwiazda wydania. Ubrana w letni strój prezentuje się jak profesjonalna modelka. Przy okazji możemy podziwiać jej niezwykle zgrabne nogi.

Podoba wam się takie wcielenie Cegielskiej?

Piękna kreacja Agnieszki Cegielskiej: