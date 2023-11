Zaledwie kilka dni temu Małgorzata Płaza z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci ostry wpis, w którym zwróciła uwagę na to, że w weekendowym wydaniu "Pytanie na śniadanie extra" w którym mówiono o "Rolniku", nie pokazano fragmentów z piątej serii show. Małgosia, która wystąpiła właśnie w piątej edycji programu, nie ukrywała, że jest oburzona tym faktem! W swoim wpisie na Instagramie napisała wprost, że czuje się dyskryminowana.

Agata również była jedną z uczestniczek piątej edycji programu "Rolnik szuka żony'". Agata walczyła o względy Łukasza i od samego początku była jego faworytką. Rolnik odrzucił pozostałe kandydatki, wybrał Agatę i wręczył jej pierścionek zaręczynowy! Para planowała wspólną przyszłość, jednak kilka miesięcy po zakończeniu programu okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu.

W trakcie trwania "Rolnika" internauci ostro krytykowali Łukasza i Agatę - wszystko przez to, że nie zdradzali się ze swoim uczuciem, a przez to inna kandydatka rolnika, Paulina, robiła sobie nadzieję, że to ją wybierze Łukasz. Fani programu mieli żal do rolnika i jego wybranki, że bawią się uczuciami Pauliny.

Teraz Agata, komentując wpis Małgorzaty Płazy przyznała, że bardzo cierpiała przez hejt który się na nią wylał. Była uczestniczka "Rolnika" skomentowała informacje o tym, że ktoś usunął komentarz Małgorzaty, w którym skrytykowała TVP, a przy okazji zasugerowała, że w przeszłości nikt nie interesował się hejtem skierowanym w jej stronę.

Małgosiu czytałam Twój komentarz i faktycznie go usunęli. Wszystko co niewygodne dla nich to wiedza co z tym zrobić. A hejt w programie na nas, nasze cierpienie to mało kogo interesowało. Ja też mam wiele pytań wiele myśli i wiele bólu w sobie po tym ostatnim roku ale staram odkrywać prawdę sama i tłumaczyć to sobie wszystko bo prawda dla każdego może być inna i ciężko będzie osiągnąć jakiś porozumienia w tej sprawie. Ja to wiem i robię swoje - napisała Agata.

Cieszę się tym co teraz się dzieje w moim życiu po programie. Czyli nowe znajomości, miłe komentarze, przeprosiny za hejt i złe ocenianie mnie, orz mnóstwo dobrych życzeń i wsparcia od obcych ludzi. W tym znajduję siłę. W takich drobnych rzeczach. Bo wiem że na te większe trzeba poczekać. Jestem z każdym kto w tym programie albo po ucierpiał bo wiem co to znaczy. Pomogę każdemu jeśli ktoś mnie poprosi o pomoc. Życzę Tobie Małgosiu i reszcie naszej rolnikowej rodziny żeby wszystko się ułożyło, żeby zapomnieć o tym co było złe i otworzyć się na nowe, na lepsze. Pewne rzeczy trzeba zostawić za sobą i zacząć żyć na nowo. Takie jest życie.

Dziękuję Agata za te słowa. Wiem, źe Tobie teź było bardzo ciężko. To nasze świadome decyzje i trzeba konsekwentnie przełknąć tę pigułkę i iść dalej z otwartym sercem do ludzi - napisała Małgosia (pis. oryginalna).

