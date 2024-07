1 z 14

"Uroda życia" to nowy luksusowy miesięcznik dla kobiet, magazyn dla dojrzałych kobiet, ciekawych świata, poszukujących, otwartych na nową wiedzę i doznania. „Uroda Życia” to wyjątkowe połączenie portretów ludzkich i psychologii.

Dlaczego to Agata Kulesza została wybrana na okładkę premierowego numeru i dlaczego to ona zagrała w spocie reklamowym tego czasopisma? Aktorka idealnie wpasowuje się w obraz kobiety, która jest spełniona, ale cały czas ciekawa życia. Mamy dla Was serię wyjątkowych zdjęć Agaty Kuleszy z backstage'u! Polecamy! Więcej informacji o samym czasopiśmie znajdziecie na stronie czytamy-magazyny.pl.