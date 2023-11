Agata Kulesza w rozmowie z "Twoim Stylem" opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem. Okazuje się, że aktorka trafiła nawet do szpitala!

Podejrzewam u siebie nerwicę, miewam puls spoczynkowy 100. Raz trafiłam do szpitala z objawami zawału, a okazało się, że to tylko brak potasu, który został wypłukany przez stres. Szczególnie trudno zniosłam zamieszanie po sukcesie "Idy". Obowiązki promocji filmu nałożyły się na inne zawodowe. Miałam zdjęcia do "Niewinnych" Anne Fontaine i drugiego sezonu serialu "Krew z krwi". Ale Jasiek Komasa, który go reżyserował, powiedział, że nigdy nie zagrałabym tak Carmen, gdybym nie była wrakiem człowieka.