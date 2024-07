Kolekcja Agi Pou - „Glow” to jedna z bardziej ciekawych kolorystycznie propozycji sezonu. Bogactwo kolorów, różnorodność form, zdecydowana geometryzacja, sprawiają, że kolekcja jest rozpoznawalna. Materiały użyte w kolekcji były doskonałą bazą do pracy z deseniem oraz konstrukcją ubiorów. Całość tworzy ekstrawaganckie, szalone wzornictwo, które wiosną i latem zrobi furorę na ulicach.

Polska projektantka tradycyjnie już ucieka od unifikacji ubioru czy rozwiązań over i onesizowych. Ubiory uwydatniają cechy charakterystyczne dla każdej z płci, deklarując zamiłowanie projektantki do silnego podkreślenia kształtów Kolekcja inspirowana jest twórczością designera Karima Rashida - „poetą plastiku” jak powszechnie się o nim mawia. Jego rozpoznawalny styl jest pełen zdecydowanych kolorów, geometrycznych kształtów, obłych form oraz bogactwa wzorów. Wiosna i lato w stylu „Glow” to przede wszystkim zabawa z deseniem, formą i kolorem, co staje się cechą charakterystyczną projektantki.

Zobaczcie całą sesję wizerunkową projektantki: