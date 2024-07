Ostatnio niewiele było słychać o Adriannie Biedrzyńskiej, która obecnie występuje w popularnym serialu "Barwy Szczęścia". Aktorka jest aktywna jednak na swoim Facebooku, gdzie opublikowała niedawno zdjęcie ze szpitala. Biedrzyńska poinformowała, że wykryto u niej guza mózgu! Na szczęście nie jest on złośliwy, jednak gwiazda bała się o swoje życie. Jak pisze:

Artystka podziękowała również swojej rodzinie za wsparcie:

21 LIPCA 2014 rok to moja druga data urodzenia:))) Bydgoszcz.. Mojej kochanej Rodzince dziękuje za to ze jesteście !!! Mamo nie płacz ! Sebastian... już pisałam .., Z NIEBA PRZYFRUNALES DO MNIE :))) Chociaż było dokładnie odwrotnie:))) Znowu młodsza Ada :))) I jeszcze ten jak niemowlęcy paseczek :))) No to żyje :))) Ale teraz to już idę po bandzie... Tym F 16 muszę polecieć :))) Za sterami:))) - pisze aktorka