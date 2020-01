Adrian z "Rolnik szuka żony" odmienił Ilonę! Jeszcze w programie nigdy by się na to nie zgodziła!

Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" znaleźli miłość na planie programu. Ilona przyznała, że już nieśmiało zaczyna zwracać się do rodziców Adriana "mamo i tato". Zakochani spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Pokochali wzajemnie nawet swoje pasje. Aktualnie Ilonie udzieliła się pasja ukochanego, a jeszcze podczas trwania programu było to dla niej nie do pomyślenia! O co chodzi?

Na co Adrian z "Rolnik szuka żony" namówił Ilonę?

Kiedy Adrian poznawał kandydatki na planie "Rolnik szuka żony", nikt nie spodziewał się, że to właśnie Ilona skradnie jego serce. Rolnik chętnie opowiadał o swojej pasji, jaką jest fotografia. Zaproponował dziewczynom m.in. naturalną sesję zdjęciową na polu. Tylko Ilona odmówiła pozowania do zdjęć twierdząc, że czuje się bardzo niekomfortowo przed aparatem i nie pozwoliła się sfotografować. Dziś chętnie pozuje przed obiektywem ukochanego, a w dodatku dzieli się efektami sesji na swoim Instagramie.

Adrian i Ilona wybrali się na odpoczynek do Skalnego Miasta. Adrian zrobił ukochanej kilka pamiątkowych zdjęć.

Uwielbiamy takie aktywne weekendy z chłopakiem i Floo 😊❄💙👌 - napisała Ilona pod fotografią zrobioną przez Adriana

Swoboda Ilony przed aparatem nie umknęła uwadze fanów:

- Teraz już pozwalasz się fotografować?

- Jak widać :) - odpowiedziała Ilona

I całe szczęście! Ilona jest bardzo fotogeniczna, a Adrian... no cóż, chyba nie mógłby sobie wymarzyć lepszej modelki.

Adrian z "Rolnik szuka żony" uwielbia fotografować ukochaną. Ilona w programie nie lubiła pozować do zdjęć. Podczas jednego z odcinków bardzo się zdenerwowała z tego powodu.

Adrian i Ilona to jedna z dwóch par z szóstej edycji "Rolnik szuka żony", która znalazła miłość w programie.

Para spędziła wspólne pierwsze święta. Czy w niedalekiej przyszłości zdecydują się również na założenie rodziny? Trzymamy kciuki za tę parę!