Znana i uwielbiana na całym świecie Adele ma poważne problemy ze zdrowiem! Piosenkarka musiała odwołać zbliżające się koncerty w Stanach Zjednoczonych i nie wiadomo, kiedy będzie mogła wrócić do śpiewania.

Brytyjska piosenkarka przyznała, że z powodu wylewu krwi do strun głosowych, może stracić głos na zawsze!

- Mój głos jest naprawdę zniszczony i słaby. Nie mam wyjścia, muszę rozpocząć wokalny odwyk jak najszybciej, by odbudować mój głos. Jestem zła na to, ale istnieje ryzyko uszkodzenia mojego głosu na zawsze. Przepraszam z całego serca- napisała na swojej stronie internetowej Adele.

To nie pierwszy przypadek, kiedy piosenkarka musiała zrezygnować z występów ze względu na problemy z głosem. W ostatnim czasie Adele kilka razy musiała odwołać swoje występu, właśnie przez zapalenie strun głosowych.

Życzymy szybkiego powrotu zdrowia i śpiewania!

Reklama