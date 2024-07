Adele Adkins, właśnie odebrała Order Imperium Brytyjskiego. Gwiazda, której talent docenił cały świat, jak zwykle wyglądała świetnie. Gwiazda na czerwonym dywanie zawsze wygląda dobrze, w przeciwieństwie do tego, jak prezentuje się na co dzień. :)

Adele Adkins, podczas wizyty w Pałacu Buckingham miała na sobie kreację projektu Stelli McCarteny (Pre-Fall 2013). Gwiazda swój look uzupełniła stroikiem z woalką od Philipa Treacy'ego i...makijażem w stylu retro. Gwiazda i jej nieodzowna, mocna kreska na oku i delikatnie połyskujące usta to look pasujący do nie totalnie. A wy jak uważacie?

