Kiedy prosimy Adama Małysza o wywiad z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, jest zdziwiony. Nie uważa, chyba jako jedyna osoba w Polsce, że jest bohaterem.

Gdy szykował się do skoku, Polacy wstrzymywali oddech. Gdy lądował, zazwyczaj niewiarygodnie daleko, wybuchała euforia. 40-letni dziś Adam Małysz oprócz medali zdobył coś, czego inni sportowcy mogą mu tylko zazdrościć – miłość i szacunek milionów rodaków. Dlatego rozmowę z nim śmiało można zacząć od pytania…

Jak to jest być bohaterem narodowym?

Popularny? Pan był niemal obiektem kultu. Żaden sportowiec nie był tak wielbiony jak pan, nie doświadczył czegoś takiego jak małyszomania.

Nie czuł się pan bohaterem nawet wtedy, gdy przed konkursami widział pan te rzesze kibiców, którzy przyjeżdżali specjalnie dla pana?

– Z jednej strony to było bardzo fajne i wspaniałe, widzieć, że tylu kibiców mnie wspiera. Ale było to też swego rodzaju obciążenie. Jak stoisz tam na górze, to chociaż jesteś w pełni skoncentrowany na skoku, gdzieś z tyłu głowy masz świadomość tego, że ci ludzie przyjechali tu dla ciebie i nie możesz ich zawieść. Ale fajne było to, że Polacy się jednali, tworzyli świetną atmosferę i że nawet jak coś mi nie wyszło, to cały czas byli ze mną i mnie wspierali. Nawet po nieudanych sezonach, gdy w mediach pojawiały się głosy, że „Małysz się kończy”, prawdziwi kibice cały czas we mnie wierzyli. Jak mi poszło gorzej, to mówili nie tylko: „Adam, nic się nie stało”, lecz także: „Spokojnie, jeszcze im pokażemy”, bo się ze mną utożsamiali. To było dla mnie niezwykle ważne, bo mnie niosło. Pamiętam doskonale zawody Pucharu Świata w Zakopanem, gdzie byłem faworytem, a skończyłem pierwszy konkurs poza pierwszą szóstką. Mocno to przeżyłem, bo tam było wtedy 50–60 tysięcy ludzi. Nie spałem prawie całą noc i gdzieś tak o czwartej rano usłyszałem, jak kibice pod oknem śpiewają „Adam, nic się nie stało!”, „Jesteśmy z tobą!”, „Dziś im pokażemy!”. To mi dodało tyle siły i motywacji, że kolejny konkurs już wygrałem. To pokazuje, jaka jest siła kibiców, co znaczy dla sportowca ich wsparcie i jedność. Ale Polacy zawsze tacy byli. My jesteśmy takim narodem, że owszem, lubimy narzekać, krytykować, ale potrafimy też jak nikt inny się jednoczyć. Jak coś złego się dzieje, to jesteśmy jednością, co najlepiej pokazują wojny czy najazdy, których w historii nie brakowało. Często przecież było tak, że garstka ludzi potrafiła walczyć z całą armią wroga. Jesteśmy nie tylko waleczni, ale i zdolni do współdziałania mimo podziałów i różnic.