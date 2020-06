Adam Małysz, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców, ma koronawirusa. 42-letni skoczek poinformował swoich fanów o tym, że został zakażony przez kontakt z innym chorym. Na razie przechodzi go bezobjawowo. Zobaczcie, co napisał w sieci Małysz!

Adam Małysz na swoim Facebooku zamieścił przejmujący wpis. Okazuje się, że skoczek miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Po badaniach okazało się, że sportowiec również jest chory. Na szczęście jego stan jest na razie dobry, a sama choroba przebiega bezobjawowo:

Adam Małysz apeluje, by wszyscy, którzy w ostatnim czasie mieli z nim kontakt, zrobili badania. Choć Małysz przestrzegał pewnych zasad, nie udało mu się uchronić przed wirusem, co jest dla niego przestrogą:

Ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, a więc między innymi kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykałem. Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności. Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą – dbajcie o siebie i uważajcie.