Odkąd Adam Kraśko wystąpił w programie "Rolnik szuka żony", jego medialna kariera nabrała tempa! Niedawno mogliśmy oglądać go w show Polsatu "Celebrity Splash", gdzie walczył ze swoim lękiem i wykonywał skoki do wody z różnych wysokości. Zobacz: Tak wyglądał skok Rolnika w Celebirty Splash. Dostał najwięcej głosów od widzów

Jak dowiedziało się Afterparty.pl rola celebryty bardzo mu się spodobała, bo Adam Kraśko nie zamierza kończyć swojej przygody z telewizją. Sprawdziliśmy, czy przyjąłby propozycję udziału w "Tańcu z gwiazdami"!

A dlaczego nie? Mogłem skakać do wody, a nie mogę tańczyć? Nie jestem świetnym tancerzem, ale na pewno mam poczucie rytmu. Na razie tańczę wyłącznie na dyskotekach. Z racji tuszy nie są to wygibasy, ale zaręczam, że co nieco potrafię. Jeśli Polsat zaproponuje mi udział w swoim show, na pewno poważnie rozważę tę propozycję – mówi nam Kraśko.