W ostatnią niedzielę odbyła się gala finałowa konkursu Miss Polski 2013. O koronę najpiękniejszej Polki walczyło kilkadziesiąt dziewcząt z całego kraju. Rywalizacja była zacięta, ale ostatecznie zwycięstwo przypadło w udziale Adzie Sztajerowskiej. Przypomnijmy: Mamy nową Miss Polski! To ona będzie nas reprezentować na Miss World

Przed Sztajerowską mnóstwo pracy w związku z wypełnianiem obowiązków Miss Polski i przygotowaniami do przyszłorocznego konkursu Miss World 2014, który odbędzie się w Londynie. Póki co jednak Ada korzysta z popularności - dziś rano odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swoich planach na najbliższe miesiące.

Oczywiście jak byłam małą dziewczynką to byłoby to moje marzenie, żeby zostać modelką. Później rzeczywiście zaczęłam pracować jako modelka i koleżanki z branży zaproponowały mi udział w konkursie, mówiły jak wspaniała jest to przygoda i postanowiłam spróbować.Teraz będę się intensywnie przygotowywać do Miss World 2014. Oprócz tego będę brać udział w różnego typu pokazach, sesjach, do tego dochodzą akcje charytatywne, z którymi konkurs Miss Polki jest wciąż mocno związany - wyznała miss.