Ada Śledź z pierwszej edycji "Love Island" marzyła o wielkiej karierze... Co dziś robi? Zobaczcie te zdjęcia

Adrianna Śledź była najmłodszą uczestniczką pierwszej edycji "Love Island". Szybko dała się jednak poznać jako bardzo charyzmatyczna osoba, a ponadto okrzyknięto ją najseksowniejszą Islanderką. Dziewczyna marzyła o wielkiej, medialnej karierze, jednak nie udało jej się tego osiągnąć w takim stopniu, jak Sylwii Madeńskiej czy Mikołajowi Jędruszczakowi. Zobaczcie co u niej słychać!

Co robi Ada Śledź z pierwszej edycji "Love Island"?

Ada Śledź od samego początku na "Wyspie miłości" była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek. Chociaż była najmłodsza, to jednak ona wiodła prym w "Love Island". Szybko zmieniała obiekty swojego zainteresowania i często knuła za plecami pozostałych. W programie raczej szukała bezpiecznego partnera, z którym doszłaby jak najdalej. Jednak na uczucia z jej strony ciężko było liczyć. Jej styl bycia był niewątpliwie ciekawy pod względem medialnym, dlatego Ada szybko zyskała rozgłos.

Zdania internautów na jej temat były mocno podzielone - jedni ją uwielbiali, drudzy podchodzili z dość dużym dystansem. Jej perypetie na "Wyspie miłości" niewątpliwie dużo wniosły do programu i oglądało się je bardzo ciekawie. Nic więc dziwnego, że wróżono jej wielką karierę po zakończeniu show. Wielu uczestników idąc do tego typu programów liczy, że po udziale w show zyska rozgłos, który pomoże im wystartować np.: z karierą w mediach społecznościowych. Zazwyczaj udaje się to tylko niektórym, jednak w Adzie wiele osób pokładało nadzieje.

Tak się jednak do końca nie stało. Ada zyskała grono obserwatorów jednak nie tak liczne, jak chyba się tego spodziewano. W dalszym ciągu na jej Instagramie możemy jednak podziwiać odważne zdjęcia, na których 21-latka wręcz kusi!

Ada w programie "Love Island" dała się poznać jako seksowna blondynka, jednak niedawno nieco poeksperymentowała ze swoja fryzurą. Postawiła na... róż!

W lipcu 2020 roku Ada została przyłapana przez paparazzi. Jak się okazuje, pracuje w restauracji. Wygląda więc na to, że nie otrzymała dostatecznie wielu kontraktów reklamowych... W dalszym ciągu jednak nie daje o sobie zapomnieć na Instagramie i jest na nim bardzo aktywna. Kto wie, może niedługo znów zrobi się wokół niej głośno?

Widać, że Ada kocha swoje ciało i uwielbia eksponować wdzięki!

Uczestniczka pierwszej edycji "Love Island" chyba lubi wzbudzać kontrowersje! To zdjęcie odbiło się szerokim echem wśród internautów. Niektórzy zarzucili Adzie, że Instagram nie jest miejscem, do wrzucania aż tak odważnych treści.

Myślicie, że Ada jeszcze pojawi się w jakimś telewizyjnym show, a jej kariera nabierze zawrotnego tempa?