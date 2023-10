Już w najbliższą środę 4 marca o godzinie 21:10 Polsat wyemituje premierowy odcinek drugiego sezonu "Zawsze warto"! Co wydarzy się w życiu Ady (Julia Wieniawa), Doroty (Katarzyna Zielińska) i Marty (Weronika Rosati)? W nowym sezonie hitu Polsatu nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i wzruszających historii. Dorota awansuje i będzie zarządzać zespołem programistów. Jerzy (Karol Dziuba) oznajmi Marcie, że dla niej rozstanie się ze swoją żoną. Z kolei Ada przygotowuje się do rozprawy w sądzie, gdzie będzie walczyć o odzyskanie praw do opieki nad synem... Niespodziewanie w życiu Ady pojawi się Kamil (Jakub Wesołowski)!

Zobaczcie, co wydarzy się w nowym sezonie "Zawsze warto"! W pierwszym odcinku będzie się działo!

"Zawsze warto" rusza już 4 marca.