Wokalistka i aktorka zafascynowana dwudziestoleciem międzywojennym, czarem i szykiem sprzed lat. Występowała w spektaklach teatralnych na scenach krakowskich teatrów. Śpiewa retro-pop, a także przeboje z lat 20-tych i 30-tych w nowoczesnych aranżacjach. Współautorka docenionego wieloma wyróżnieniami projektu "Klub Retro" (m.in. Nagroda Złoty Liść Festiwalu Retro za najciekawsze wydarzenie artystyczne sezonu 2007). Współpracowała z wieloma klubowymi DJ-ami m.in. z DJ Seb Skalskim, DJ Matt Kowalsky oraz Benzo Baseline. W 2009 roku została nominowana do Festiwalu Top Trendy z utworem "Take Your Time", zaśpiewanym w duecie z austriacką retro gwiazdą muzyki klubowej Louie Austenem. W 2010 wzięła udział w koncercie „Piosenka jest dobra na wszystko” z repertuarem Kabaretu Starszych Panów na Festiwalu w Opolu.



„Ninoczka”

Słowa i melodie nieznanych szlagierów sprzed II wojny. Brzmienia i energia - współczesne. Retro – elektro. Miłość, zdrada, namiętność – kilkanaście odsłon opowieści kobiety - szpiega, który wykrada tajemne sekrety mężczyzn: uwodzi ich, rozpala żądze, a na koniec porzuca. Ninoczka czyli tajemna przesyłka z czasów dancingu, orientu, kabaretu, wybuchowa mieszanka muzycznych stylów – ubrana w głos i osobowość Ady Fijał – aktorki i wokalistki.

Reklama

Współtwórcą i pomysłodawcą projektu „Ninoczka” jest Łukasz Czuj, autor wielu projektów muzycznych (m.in. „Królowa Nocy” z Januszem Radkiem, „Bal u Wolanda” z Maciejem Maleńczukiem, „Leningrad” z Mariuszem Kilianem i Tomaszem Marsem i wielu innych). Za produkcję płyty odpowiada współtwórca Cafe Fogg Seb Skalski.

Reklama

Lista utworów:

„Zulejka” / muzyka Menasze Oppenheim / słowa Wiktor Krystian

„Abduł Bey” / muzyka Fanny Gordon (Fajga Jofe) / słowa Ludwik Szmaragd (Ludwik Sonnenschein)

„Rebeka tańczy Tango” / muzyka Szymon Kataszek / słowa Andrzej Włast

„Błękitny Ekspres” / muzyka Leon Boruński / słowa Hanka Ordonówna

„Chwila była przed zmrokiem” / muzyka Hanka Ordonówna / słowa Julian Tuwim

„Córka Kata” / muzyka i słowa Marian Hemar

„Opium” / muzyka Artur Gold / słowa Andrzej Włast

„Kochanie spać!”/ muzyka i słowa Adam Aston

„Kogo nasza miłość obchodzi” / muzyka i słowa Marian Hemar

„Żydzi z Jemenu” / muzyka i słowa Henoech Kohn

„Z tęsknoty za dziewczyną” / muzyka i słowa Stefan Włast

„Zulejka” / muzyka Menasze Oppenheim / słowa Wiktor Krystian