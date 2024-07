„Absolunie Fantastyczne” to jeden z najpopularniejszych seriali o świecie mody jaki kiedykolwiek powstał. Brytyjska seria komediowa stworzona przez Jennifer Saunders, odtwórczynię głównej roli zyskał rzeszę fanów na całym świecie.

Edina "Eddy" Monsoon i Patsy Stone, to przyjaciółki i główne bohaterki serialu. Jedna jest szefową prężnej agencji public relations i wielką fanką projektów Christiana LaCroixa, a druga naczelną popularnego magazynu modowego. Obie są zabawnymi „ofiarami mody” w każdym tego stwierdzenia znaczeniu.



Po kilku latach od zakończenia nagrywania serialu, ten wciąż cieszy się ogromną popularnością i wciąż powtarzany jest przez wiele stacji telewizyjnych. Dlatego dla fanów tej modowej uczty mamy wspaniałą wiadomość. Jennifer Saunders, w wywiadzie udzielonym dziennikowi NY Mag, zdradziła, że scenariusz filmowej wersji serialu jest już prawie ukończony. Jednak data premiery jest jeszcze bliżej nieznana.



My nie możemy się doczekać, a wy?



jm

