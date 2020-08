A jednak! Nie wszystkie dzieci 1 września wrócą do szkoły! Zaskakująca decyzja tuż przed końcem wakacji

Przez pandemię koronawirusa Zakopane przesuwa termin powrotu dzieci do szkół! Tuż przed końcem wakacji władze miasta podjęły decyzję, że 1 września dzieci nie rozpoczną nauczania stacjonarnego. Zakopane zdecydowało, że przez pierwsze tygodnie uczniowie będą uczyć się zdalnie. Zobaczcie, jak władze tłumaczą taki krok! Na stronie miasta pojawiło się oświadczenie w sprawie przesunięcia powrotu dzieci do szkół.

Powrót dzieci do szkół

Koniec wakacji zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Jeszcze tylko kilka dni i dzieci wrócą do szkół. Ostatnio minister edukacji zapewniał, większość uczniów 1 września wróci do nauczania stacjonarnego. MEN podało wytyczne, które mają pomóc dyrektorom szkół, jakie zasady mogą wprowadzać podczas pandemii koronawirusa. Teraz okazuje się, że jedno z miast w Polsce postanowiło, że dzieci wrócą do szkoły dopiero 28 września! Wcześniej uczniowie będą uczyć się zdalnie. Urząd Miasta Zakopane opublikował w sieci informację o przesunięciu powrotu dzieci do szkół.

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i nauczycieli, podjęliśmy więc decyzję o przeniesieniu rozpoczęcia zajęć stacjonarnych w zakopiańskich szkołach na dzień 28 września. Od dnia 1 września, przez niemal cały miesiąc, zajęcia będą się odbywały w formie zdalnej- czytamy na stronie miasta.

Władze miasta nie ukrywają, że obawiają się wzrostu zakażeń po otwarciu szkół 1 września.

Decyzja ta była szeroko konsultowana ze środowiskiem zakopiańskich dyrektorów, nauczycieli, lekarzy i rodziców. Powrót do szkoły 1 września może skutkować gwałtownym wzrostem zachorowań, a tym samym paraliżem całego systemu edukacji w naszym mieście- czytamy w oświadczeniu.

A jak wygląda powrót do szkoły w Waszych miastach? Wasze dzieci 1 września rozpoczną naukę stacjonarnie?

Przypominamy, że rodzice, którzy w obawie przed koronawirusem nie będą wysyłać swoich pociech do szkoły mogą zostać ukarani wysoką grzywną, a sprawa może trafić do sądu rodzinnego!

Władze Zakopanego podjęły decyzję o przesunięciu rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci od 1 września będą uczyć się zdalnie, a do szkoły wrócą dopiero 28 września.

