Lesley Lawson, szerzej znana jako Twiggy, 19 września 2025 roku obchodzi 76. urodziny. Z tej okazji ikona mody z lat 60. opublikowała na swoim Instagramie wyjątkową sesję zdjęciową, zrealizowaną w Düsseldorfie. Za obiektywem stanął ceniony fotograf Andreas Ortner, znany z wcześniejszych współprac z prestiżowymi tytułami, takimi jak "Vogue" czy "Bazaar", a także z markami takimi jak Cartier, Douglas czy Dior.

Celem sesji było zaprezentowanie kolekcji jesień/zima zaprojektowanej przez Steffena Schrauta. Twiggy podzieliła się efektem współpracy na Instagramie, dziękując zespołowi – w tym makijażyście i styliście fryzur Maxowi Romanowi – za wspólnie spędzony czas.

76-letnia Twiggy zachwyciła nie tylko stylizacją w nowej sesji

Twiggy, mimo upływu lat, wciąż zachwyca elegancją i charyzmą. W sesji zdjęciowej zaprezentowała się w czterech różnych stylizacjach. Sesja została entuzjastycznie przyjęta przez obserwatorów Twiggy, którzy w komentarzach nie kryli zachwytu: „Wyglądasz zachwycająco”, „Nadal masz to »coś«w sobie”, „Uwielbiam cię”.

Twiggy pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją niemal 100 tys. osób. Na swoim profilu nie tylko dzieli się zdjęciami z sesji, ale również wspiera inicjatywy charytatywne, inspiruje modowo i utrzymuje kontakt z fanami.

Jej charakterystyczne spojrzenie, pełne energii zdjęcia i bezpretensjonalna klasa sprawiają, że wciąż pozostaje źródłem inspiracji – nie tylko dla starszych pokoleń, które pamiętają ją z okładek „Vogue”, ale i dla młodszych użytkowników Instagrama.

Kariera Twiggy

Twiggy rozpoczęła karierę w latach 60., kiedy została zauważona podczas pokazu fryzjerskiego organizowanego przez stylistę Leonarda. Jej 164 cm wzrostu, waga nieco ponad 40 kg i charakterystyczna uroda sprawiły, że została okrzyknięta „Twarzą 1966 r.” przez „Daily Express”.

Choć szczyt kariery przypadał na drugą połowę lat 60., już w wieku 21 lat zawiesiła działalność w modelingu. Nie zakończyła jednak kariery – działała jako aktorka, prezenterka i niezmiennie jako inspiracja dla kolejnych pokoleń kobiet.

W życiu prywatnym także przeszła wiele. W 1977 roku wyszła za Michaela Whitneya, z którym miała córkę Carly. Niestety, sześć lat później została wdową – Whitney zmarł na zawał serca spowodowany problemami z alkoholem. Nową miłość odnalazła w aktorze Leighu Lawsonie, którego poznała w 1988 roku na planie filmu „Madame Sousatzka”. Para pobrała się w tym samym roku. Lawson adoptował Carly i są razem do dziś.

