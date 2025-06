Kelsey Grammer to znany i lubiany amerykański aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, ośmiokrotnie nominowany do Złotego Globu i czternastokrotnie nominowany do nagrody Emmy. Większość widzów kojarzy go z rolą doktora Frasiera Crane’a. Ostatnimi czasy jednak już nie tylko jego życie zawodowe, ale i prywatne budzi ogromne zainteresowanie. Jak bowiem wiadomo, aktor znów zostanie ojcem.

Kelsey Grammer i Kayte Walsh oczekują czwartego wspólnego dziecka

Szokujące doniesienia ze świata show-biznesu! Kelsey Grammer, znany widzom z popularnych seriali „Zdrówko” i „Frasier”, w wieku 70 lat ponownie zostanie ojcem. Jego 46-letnia żona Kayte Walsh jest w ciąży z ich czwartym wspólnym dzieckiem. Para została sfotografowana w londyńskim parku, gdzie zauważono wyraźnie zaokrąglony brzuch Kayte. To właśnie wtedy świat obiegła informacja o nadchodzącym powiększeniu rodziny aktora.

Aktor ma już siedmioro dzieci i jednego wnuka

Dla Kelsey'a Grammera będzie to już ósme dziecko. Ma on siedmioro potomków z różnych związków:

Faith – 12 lat

Gabriel – 10 lat

James – 8 lat

To dzieci z obecną żoną, Kayte Walsh. Z wcześniejszych związków aktor ma także:

Spencer – 41 lat (z Doreen Alderman)

Greer – 33 lata (z Barrie Buckner)

Mason – 23 lata (z Camille Donatacci)

Jude – 20 lat (również z Camille Donatacci)

W 2011 roku Kelsey Grammer został także dziadkiem. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk – Emmett.

"Zaniedbałem starsze dzieci" – wyznanie Grammera w wywiadzie

Na początku maja 2025 roku Kelsey Grammer udzielił szczerego wywiadu magazynowi „People”. Aktor wyznał, że nie był wystarczająco obecny w życiu swoich starszych dzieci.

Zaniedbałem kilkoro dzieci, zwłaszcza pierwszą dwójkę. Staram się to teraz trochę nadrobić. Wciąż jestem ich tatą, więc mam szansę, by im to wynagrodzić

W wywiadzie podkreślił również, że chce, aby jego dzieci uczyły się na jego błędach.

Prawdopodobnie powinienem być nieco bardziej klarowny i może mniej tolerancyjny w stosunku do starszych. Jestem dość tolerancyjny wobec młodych, ale jasno określam, że istnieją pewne oczekiwania i pewne sposoby na poruszanie się w sytuacjach społecznych: trzymaj się blisko i graj prosto, a będziesz dobrze prosperował w swoim życiu

Córki poszły w ślady ojca i zostały aktorkami

Mimo trudności w relacjach z najstarszymi dziećmi, Grammer cieszy się, że jego córki Spencer i Greer zdecydowały się pójść jego śladem i także zostały aktorkami. Greer Grammer pojawiła się nawet w nowej odsłonie sitcomu „Frasier” w 2024 roku.

Aktor wielokrotnie podkreślał, że najszczęśliwszy czuje się wtedy, gdy może spędzać czas ze wszystkimi swoimi dziećmi. Nadchodzące narodziny kolejnego potomka sprawiają, że jego rodzina znów się powiększy, co jest dla niego powodem do radości i dumy.

Choć wiele osób może być zaskoczonych faktem, że Kelsey Grammer – mając 70 lat i 41-letnią córkę – wciąż decyduje się na powiększenie rodziny, dla aktora nie ma w tym nic dziwnego. Wyraźnie widać, że ojcostwo odgrywa w jego życiu ważną rolę i że stara się być obecnym oraz zaangażowanym tatą – niezależnie od wieku.

70-letni aktor zostanie ojcem po raz ósmy, fot. ROBYN BECK/AFP/East News

