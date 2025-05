Cecile Eledge z Nebraski zaskoczyła cały świat, gdy w wieku 61 lat zdecydowała się zostać surogatką dla swojego syna Matthew i jego męża Elliota. Choć minęło już 30 lat od jej ostatniego porodu, a dekadę wcześniej przeszła menopauzę, nie wahała się ani chwili, by pomóc najbliższym spełnić marzenie o rodzicielstwie. Dzięki terapii hormonalnej i wsparciu rodziny Cecile urodziła zdrową dziewczynkę, stając się jednocześnie babcią i kobietą, która udowodniła, że granice miłości i oddania nie istnieją. Dziś mężczyźni wspólnie wychowują dwie córki – Umę i młodszą Freyę – tworząc pełną ciepła, wspierającą się rodzinę, która inspiruje i wzrusza.

Reklama

Cecile Eledge to babcia, która została surogatką

Cecile Eledge, 61-letnia mieszkanka Nebraski, postanowiła pomóc swojemu synowi Matthew i jego mężowi Elliotowi Dougherty w spełnieniu marzenia o rodzicielstwie. Para przez długi czas zastanawiała się nad skorzystaniem z usług surogatki, ale nie przypuszczali, że pomoc przyjdzie od kogoś tak bliskiego.

Cecile, która ostatnie dziecko urodziła 30 lat wcześniej i przeszła klimakterium dekadę temu, zaoferowała, że to ona urodzi im dziecko. Aby było to możliwe, musiała przejść przez liczne badania i intensywną terapię hormonalną przygotowującą ją do procedury in vitro.

Bardzo dbam o zdrowie. Nie było żadnego powodu, aby wątpić, że będę w stanie donosić dziecko mówiła Cecile wówczas dla BBC.

Ze względu na wiek i pokrewieństwo, Cecile nie mogła być dawczynią komórek jajowych. Poproszono więc o pomoc jedną z ciotek. Dawcą nasienia został Elliot Dougherty, mąż Matthew. 25 marca 2019 roku, w szpitalu w Omaha, Cecile urodziła zdrową dziewczynkę – Umę Louise Dougherty-Eledge. Noworodek ważył ponad dwa kilogramy. Poród przebiegł niemal bez komplikacji, a wydarzenie to poruszyło opinię publiczną na całym świecie.

Ta mała dziewczynka ma wokół siebie tak dużo wsparcia, że będzie dorastać w kochającej rodzinie powiedziała babcia dziewczynki, która dała jej życie.

Jak dziś wygląda życie rodziny Dougherty-Eledge?

Matthew i Elliot od tamtej pory dzielą się swoim życiem rodzinnym w mediach społecznościowych. Prowadzą wspólne konto na Instagramie, gdzie dokumentują rozwój Umy i codzienne życie ich niezwykłej rodziny. Cecile, która teraz spełnia się w roli babci, jest integralną częścią ich życia. Cała rodzina jest bardzo zżyta i aktywnie spędza czas, odkrywając świat razem.

W 2023 roku życie rodziny Dougherty-Eledge wzbogaciło się o kolejny ważny moment. Na świat przyszła druga córka – Freya. Dziewczynka szybko skradła serce swojej starszej siostry, Umy, która z zaangażowaniem stara się być troskliwą opiekunką.

Zobacz także: