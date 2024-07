Królowa jest wciąż jedna. Jej miliony fanów i przeciwników na całym świecie sprawiają, że wciąż jest na topie. Już niedługo ta jedyna w swoim rodzaju 54-latka zagra drugi koncert w Warszawie. Na Stadionie Narodowym usłyszymy jej największe hity, a już teraz możemy oglądać ją na majowej okładce włoskiego wydania magazynu Vanity Fair.

Słynna Madge, wciąż ma to coś. Mimo, że godziny spędzone w Photoshopie zrobiły swoje my nie zwracamy na to uwagi. Niezaprzeczalnie jest ikoną muzyki i mody. A zdjęcie wykreowane przez jeden z topowych duetów fotografii Merta Alasa i Marcusa Piggotta ukazuje jej prawdziwe ja. Seksowna, uwodzicielska i kontrowersyjna. Nic dodać nic ująć. A może się mylimy?

