Brooke Shields to kolejna gwiazda, która nawiązała współpracę z kultową marką kosmetyczną MAC. 49-letnia piękność stworzyła dla tego amerykańskiego brandu fantastyczną kolekcję, która doskonale sprawdzi się w jesiennych stylizacjach.

Reklama

Zobaczcie więcej najnowszych kolekcji do makijażu

Brooke Shields postawiła na jesienne odcienie czerwieni, pomarańczu, brązu i szarości, które zamknęła w fantastycznych etui, które same w sobie są stylowe. Hitem jesieni będzie również pomarańczowy lakier do paznokci, na który już ostrzymy pazurki, a do tego seksowne bordo i odrobina kochanych przez wszystkie pasteli. Oby do października!



Reklama

Kolekcja limitowana, dostępna od października jedynie w salonach MAC w Galerii Mokotów, Złotych Tarasach i Arkadii (Warszawa) oraz na stronie internetowej marki.



Zajrzyjcie do galerii z backstagem sesji z Brooke Shields: