Fergie i jej mąż, aktor 41-letni Josh Duhamel to jedna z najciekawszych par w Hollywood. Wielu uważa ich za bardzo niedobranych, jednak oni mają to gdzieś i od lat tworzą szczęśliwy związek. 38-letnia Stacy Ann Ferguson, znana wszystkim jako Fergie, urodziła ich pierwsze dziecko 29 sierpnia 2013. A jak sobie radzi po 5 miesiącach po porodzie?

Jak widać artystka nie wróciła jeszcze do dawnej formy, a może po narodzinach synka Axla, gwiazda nie zwraca uwagi na figurę? A może po prostu to ta luźna stylizacja? Bowiem gwiazda na co dzień nosi luźne t-shirty i czaderskie kamizelki w stylu imiennika jej syna, solisty zespołu Guns 'n' Roses.

