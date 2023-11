Jak powinien pachnieć prawdziwy facet? Chyba nie ma jednej, dobrej odpowiedzi na to pytanie. Prawda jest taka, że zapach powinien być dopasowany do osobowości i stylu życia. W przypadku mężczyzn perfumy są symbolem charakteru, mają podkreślać osobowość i determinować to, jak zostanie odebrany przez otoczenie.

Jeśli chcesz, by twój chłopak, partner lub mąż pachniał tak, jak podpowiada jego natura, do tego zależy ci na takiej nucie, która będzie pobudzała twoje zmysły, to mamy dla was coś wyjątkowego!

NOU - perfumy takie, jak on!

Zastanawiasz się nad odpowiednim zapachem dla swojego mężczyzny? Nie wiesz, co kupić, by dopasować się do jego gustu? Zna to chyba każda z nas! Z pomocą przychodzi marka NOU, która przygotowała aż 3 męskie wody, które spodobają się i tobie, i jemu. Przekonaj się, jak dobrać zapach do osobowości mężczyzny!

Coś dla eleganta - NOU Eclipse

Modny look, nonszalancki styl, zawsze wyprasowana koszula, wypastowane buty i dobry nastrój. To opis twojego mężczyzny? W takim razie masz do czynienia z elegantem, a wybór odpowiedniego zapachu dla niego wcale nie jest najprostszym zadaniem. Idealne perfumy dla eleganta podkreślą klasę i dodadzą pewności siebie. Właśnie taka jest woda toaletowa NOU Eclipse. To świetny wybór dla mężczyzn lubiących świeże zapachy, w których dominują lekkie cytrusowe nuty na tle ziołowo-drzewnych akordów. Tajemniczej elegancji dodają nuty fioletowych kwiatów. Woda toaletowa NOU Eclipse pachnie świeżo startą skórką cytryny i liśćmi fiołków. Z czasem wyczuwalne stają się nuty ziół: mięty, szałwii, podkręcone aromatem lawendy rozkołysanej od morskiej bryzy. W ich cieniu czają się cedr z irysem otulone woalem piżma.

Do tego pamiętaj o antyperspirancie NOU Eclipse, dzięki któremu twój mężczyzna będzie czuł się świeżo i komfortowo przez cały dzień.

Nuty zapachowe:

Nuty głowy: cytryna, liście fiołka

Nuty serca: mięta, szałwia, lawenda, morska bryza

Nuty bazy: cedr, irys, piżmo

Cena wody toaletowej 59,99 zł/50 ml, cena dezodorantu 24,99 zł/75 ml. Kosmetyki są dostępne w drogeriach Rossmann.

Coś dla sportowca - Nou Avery

Twój mężczyzna hołduje zasadzie: dzień bez ruchu, dniem straconym. Kocha aktywność fizyczną i zdrowo się odżywia. Wie, że sport, to wysiłek, poświęcenie i... pot (który nie zawsze pachnie najkorzystniej). To dlatego tak dużą wagę przywiązuje do zapachu. Po siłowni bierze prysznic, a potem używa perfum. Najlepiej takich, jak on. Czyli świeżych, energetyzujących i mocno pobudzających. Właśnie taka jest woda toaletowa NOU Avery. To doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnych, aktywnych mężczyzn gustujących w świeżych nutach bergamotki i cytrusów podbitych akordami drzew i mchu. Woda toaletowa NOU Avery uderza wonią bergamotki, cytryny i kwiatów Neroli, by po chwili trafić w serce nutami lawendy, owoców jałowca i szałwii. Niebywałą świeżość łagodzą akordy mchu, drzewa sandałowego i bursztynu. Dopełnieniem będzie cytrusowo-drzewny dezodorant dla mężczyzn NOU Avery, który świetnie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji.

Co najlepsze - zapach zamknięty został w stylowym, męskim flakonie. Perfumy NOU znajdziesz w drogeriach Rossmann.

Nuty zapachowe:

Nuta głowy: bergamotka, cytryna, kwiaty Neroli

Nuta serca: lawenda, owoce jałowca, szałwia

Nuta bazy: mech, drzewo sandałowe, bursztyn

Cena wody toaletowej 59,99 zł/50 ml, cena dezodorantu 24,99 zł/75 ml. Kosmetyki są dostępne w drogeriach Rossmann.

Coś dla odważnych i nowoczesnych - NOU Woody

Weekend w górach, w lesie pod namiotem, nad morzem, a może w totalnej dziczy? Twój facet nie boi się niczego i uwielbia dawkę adrenaliny? Jego perfumy powinny to podkreślać - tak, by on sam czuł się jeszcze bardziej pewien siebie, a otoczenie wiedziało, z kim ma do czynienia :) Jego zapach powinien wyróżniać się świeżością i pozytywną energią! Dla nowoczesnego i odważnego mężczyzny wybierz wodę toaletową NOU Woody. To idealna woda dla mężczyzn lubiących świeże, pobudzające zapachy, w których dominują nuty cytrusowe wybijające się na tle akordów drzewnych. Woda toaletowa NOU Woody wita świeżymi akordami cytryny, liśćmi fiołków wirujących wokół szałwii muszkatołowej. Szaleństwo orzeźwienia tonują nieco czarna herbata i balsamiczne, lekko dymne drzewo gwajakowe. Kompozycję dopełniają otulające piżmo, bób tonka i wetiwer. Idealnym dopełnieniem zapachu NOU Woody będzie antyperspirant o tej samej nucie zapachowej.

Nuty zapachowe:

Nuty głowy: cytryna, liście fiołka, szałwia muszkatołowa

Nuty serca: czarna herbata, drzewo gwajakowe

Nuty bazy: piżmo, bób tonka, wetiwer

Cena wody toaletowej 59,99 zł/50 ml, cena dezodorantu 24,99 zł/75 ml. Kosmetyki są dostępne w drogeriach Rossmann.

A ty, którą wodę i dezodorant od NOU wybierasz?

