Już po raz trzeci w Łodzi podczas największego tygodnia mody - FashionPhilosophy Fashion Week Poland zobaczyć będzie można Fashion Film Festival. Jest to połączenie tradycji miasta włókienniczego z Łodzią filmową.

Reklama

Podczas kwietniowej edycji zaprezentowane zostaną:

"In Bloom" reżyseria: Aga Wasiak i Ita Zbroniec-Zajt

"Lost in Thought" reżyseria - Marta Mamoń

"Meet Charlotte Rouge" reżyseria - Szymon Obrostek

"No Colour" reżyseria - Katka Szczepkowska

"Telogen" reżyseria - Alan Kępski

"Monika Błażusiak - FASHION MOVIE" autorzy: Monika Błażusiak, Jacek Chrzanowsky, Jacek Grobelny

"RUSH / GRANDPA" produkcja: RUSH, The New Black

A także filmy zagraniczne:

Vintage Hispanic Fashion Film Series "La Lola Moderna" by Ricardo Ramos oraz produkcje z San Francisco Fashion Film Festival, a także belgijskiego festiwalu FASH!ON/off.

Polecamy!

Zobacz także