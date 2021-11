26-letnia gwiazda muzyki pop zginęła w katastrofie lotniczej. Przed śmiercią opublikowała nagranie

Kinga Rusin zaliczyła wpadkę w sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN". Doszło do niej podczas rozmowy z Natalią Kukulską. Panie rozmawiały na temat katastrofy, w której zginęła mama artystki - jedna z największych gwiazd polskiej piosenki, Anna Jantar. Natalia Kukulska odwiedziła ostatnio, w 39. rocznicę tragedii, miejsce katastrofy samolotu. Kiedyś to musiało nastąpić. Dziś po raz pierwszy odważyłam się pojechałać na miejsce katastrofy samolotu, w którym zginęła moja mama. Miejsce to jest upamiętnione pomnikami ofiar i muralem, na którym widnieje portret mojej mamy i kapitana Pawła Lipowczana. Zaświeciło na chwilę słońce i spotkałam niezwykle taktowanego pana Arka, taksówkarza, którego przyjaciel był pierwszym świadkiem tej tragedii. Przychodzi zawsze tego dnia. Nie odważył się powiedzieć tego co wie od przyjaciela, gdy spojrzał mi w oczy. Bardzo to doceniam. Tym samym powiedział wszystko... czy jest sens wracać do dramatycznych szczegółów, otwierać rany...? Sensem jest jedynie ocalić od zapomnienia. Zobacz także: Córka Natalii Kukulskiej ma już 14 lat. Zobacz, jak wygląda dziś! Wpadka Kingi Rusin na wizji Do tego wpisu właśnie nawiązała podczas sobotniego programu Kinga Rusin. - Pojechałaś po raz pierwszy od 39 las na miejsce katastrofy, do Lasu Kabackiego... - mówiła dziennikarka, wyraźnie myląc katastrofy. W Lesie Kabackim doszło, owszem, do największej pod względem ofiar katastrofy lotniczej w Polsce. W maju 1987 roku zginęło tam 187 osób. Mama Natalii Kukulskiej zginęła jednak 7 lat wcześniej, w katastrofie z marca 1980 roku, kiedy to tuż przed lotniskiem Okęcie rozbił się wracający z Nowego Jorku samolot PLL LOT. Zginęło wtedy 77 osób i 10 członków załogi. Pomyłkę dziennikarki sprostowała od...