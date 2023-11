3 z 4

Warto przypomnieć, że to nie był pierwszy raz, gdy ktoś włamał się do Pałacu Buckingham! Ostatnio miało to miejsce blisko 40 lat temu, dokładnie w 1982 roku. Włamywacz dwukrotnie wtargnął do domu rodziny królewskiej. Udało mu się nawet odnaleźć sypialnię Elżbiety II, ale całe szczęście, że królowa obudziła się w porę słysząc przesuwanie się zasłon i powiadomiła ochronę.