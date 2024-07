2 z 20

DermapharmTM Slim EXTREME 4D - TERMOAKTYWNE SERUM DO CIAŁA - SMART BODY LOOK EXPERTTM EVELINE COSMETICS

Inteligentna technologia SMART BODY LOOK EXPERTTM gwarantuje natychmiastową, ukierunkowaną poprawę wyglądu i kondycji skóry.

Termoaktywne serum do ciała to innowacyjny, nieinwazyjny produkt do pielęgnacji ciała oparty na technologii „odsysania tłuszczu z komórek”.

Składniki aktywne zawarte w serum skutecznie usuwają zmagazynowane w organizmie lipidy i sprzyjają ich eliminacji, jednocześnie zapobiegając powstawaniu nowych komórek tłuszczowych. Preparat działa drenująco i ujędrniająco. Wyszczupla sylwetkę, redukuje uporczywe krągłości, modeluje uda, wyraźnie wysmukla biodra i talię.

Cena ok. 25 zł /200 ml