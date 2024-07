7 z 16

Soraya - linia do opalania dla dzieci

1. Wodoodporny Balsam do opalania dla dzieci SPF 20 średnia ochrona

Balsam do opalania SPF 20 zapewnia delikatnej skórze dziecka skuteczną ochronę podczas przebywania na słońcu. Przeznaczony jest dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.

2. Wodoodporny Balsam do opalania dla dzieci SPF 30 wysoka ochrona

Balsam do opalania SPF 30 zapewnia delikatnej skórze dziecka skuteczną ochronę podczas przebywania na słońcu. Przeznaczony jest dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.

3. Wodoodporny Balsam do opalania dla dzieci SPF 50 wysoka ochrona

Balsam do opalania SPF 50 zapewnia delikatnej skórze dziecka skuteczną ochronę podczas przebywania na słońcu. Aktywny system ochronny, oparty na z wysokiej jakości filtrach Uvinul A Plus B.

4. Łagodzący balsam po opalaniu dla dzieci

Łagodzący balsam po opalaniu dla dzieci zapewnia ich delikatnej skórze, podrażnionej po zabawie na słońcu lub wysuszonej po basenie, łagodną i komfortową pielęgnację. Zawarte w nim składniki regenerują naskórek, zapobiegają szorstkości, łagodzą podrażnienia, zaczerwienienia.

Ceny ok. 12-27 zł