Zimą niestety musimy zapomnieć o zwiewnych sukienkach, cienkich topach i delikatnych sandałkach. Do łask wracają grube swetry, ciepłe kurtki i praktyczne śniegowce. Jednak nie ma tego złego... to dodatkowy pretekst do wybrania się na zakupy. Zatem do dzieła!

Tym razem wybrałyśmy się na poszukiwanie rzeczy, które chciałybyśmy mieć w swojej szafie tej zimy. Wśród naszych hitów na ten sezon znalazła się modna parka z kapturem zdobionym futerkiem, wygodne śniegowce, które zapewnią ciepło i komfort jak żadne inne buty, czarna sukienka z koronkowymi wstawkami i srebrne szpilki. Nie zapomniałyśmy również o stylowej torbie zdobionej frędzlami i klasycznym zegarku.

W galerii znajdziecie zdjęcia redakcyjnych hitów zimy 2014/2015: