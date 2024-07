Nikt chyba nie ma wątpliwości, że dżins to podstawowy element każdej szafy. Jest kwintesencją casualu i nigdy nie wychodzi z mody. Jego ogromnymi zaletami są wygoda i uniwersalność – noszą go zarówno nastolatki, jak i kobiety w średnim wieku. Jednak należy pamiętać, że wkładanie nawet najlepszej pary dżinsów na uroczyste wydarzenia, to wciąż faux pas.

Reklama

Denim od lat robi tak wielką furorę, że do tej pory powstało już kilknaście sklepów specjalizujących się jedynie w ubraniach z tego materiału (np. G-star, czy Levi’s, Wrangler). Jeśli chcecie być na czasie proponujemy łączenie różnych odcieni denimu naraz, tak jak zrobiła to Marina. Szałowy look gwarantowany!



Poniżej pokazujemy najciekawsze dżinsowe propozycje z polskich sklepów: