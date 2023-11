"Przyjaciółki" wracają! A właściwie już wróciły, bo jak się okazuje, nowe odcinki hitowego serialu Polsatu są już dostępne! Na 14. sezon produkcji czekamy od dawna i to z niecierpliwością. Tym bardziej, że gwiazdy, które wcielają się w główne role w serialu, podsycają ciekawość publikując zdjęcia z planu. Na szczęście nie trzeba czekać do 5 września, kiedy to zapowiedziana jest premiera "Przyjaciółek" w telewizji Polsat. Już teraz można obejrzeć nowe odcinki i przekonać się, jak potoczyły się losy Ingi, Zuzy, Anki i Patrycji. Przeczytajcie więcej poniżej!

Nowe sezon serialu "Przyjaciółki" już dostępny

Każdy fan, który czeka na nowe odcinki "Przyjaciółek", z pewnością ucieszy się z wiadomości, że już teraz może poznać wydarzenia z 14. sezonu produkcji. Jak się bowiem okazuje, cały 14. sezon "Przyjaciółek" trafił właśnie na Iplę!

Wszystkie odcinki z 14. sezonu można obejrzeć bez przeszkód i nie trzeba czekać na cotygodniowe seanse w telewizji Polsat. Oczywiście jest jeden mały haczyk. Za tę przyjemność oglądania "Przyjaciółek" przed premierą trzeba zapłacić 20 złotych. Kwota ta gwarantuje dostęp do nowych odcinków serialu na 135 dni.

Przypomnijmy, że 13. sezon zakończył się tragiczną wiadomością o katastrofie samolotu do Paryża, w którym leciał Paweł. Anka, która też miała być w tym samolocie, w ostatniej chwili zrezygnowała z lotu i dowiedziała się, że mąż chciał jej zrobić niespodziankę. Czy Paweł przeżyje? Już można się tego dowiedzieć!

Skusicie się, czy wolicie poczekać na premierę 14. sezonu w telewizji? Zobaczcie zwiastun nowego sezonu, zanim podejmiecie decyzję!

