A gdyby tak zatrzymać się na chwilę, docenić to, co nas otacza, i wrócić do szczęśliwych momentów z ostatnich 10 lat? Kolejność przypadkowa. :)

Reklama

1. Rosnąca świadomość ekologiczna Polaków

Fakt, iż Polacy podążają za trendem zero waste, który poparty został wynikami badań przeprowadzonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska*, napawa optymizmem. Coraz częściej interesujemy się tematem kryzysu klimatycznego, w tym zanieczyszczenia powietrza. Nie jest nam obojętna przyszłość planety, dlatego wybieramy ekologiczny styl życia. Segregujemy odpady, oszczędzamy wodę, ograniczamy zużycie plastiku, kupujemy ubrania z drugiej ręki, staramy się nie marnować żywności. W odpowiedzi na proekologiczne zachowania konsumentów, zmienia się też stanowisko przedsiębiorstw. Marki odzieżowe wprowadzają programy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej produkcji, a w swoich kolekcjach wykorzystują zarówno materiały pochodzące z recyklingu, jak i te nadające się do ponownego przetworzenia. Choć społeczeństwo nie ma wpływu na politykę klimatyczną, to zmiana postawy Polaków daje nadzieję na lepsze jutro.

2. Edukacja w zakresie higieny jamy ustnej

Kolejny powód do radości to prowadzony od 2013 roku przez Mars i Polski Czerwony ogólnopolski program edukacyjny „Dziel się uśmiechem”. Jego celem jest wyrobienie u dzieci właściwych nawyków higieny jamy ustnej oraz zmniejszenie skali problemu próchnicy. W ostatnich 9. edycjach wzięło udział blisko 800 tysięcy uczniów z ponad 5,5 tysiąca szkół podstawowych z całej Polski. W tym roku ruszyła edycja jubileuszowa, podczas której w wyjątkowych zajęciach edukacyjnych uczestniczyć będzie kolejne 100 tysięcy dzieci. Do sukcesu programu przyczynić może się każdy z nas. Wystarczy do końca października kupić w dowolnym sklepie stacjonarnym bezcukrowe gumy Orbit®. 1% zysku z ich sprzedaży zostanie przekazany na realizację programu, m.in. na zajęcia i materiały edukacyjne.

Mat. prasowe

3. Działania na rzecz kobiet

W sierpniu tego roku dobre wiadomości dotarły do nas ze Szkocji, która stała się pierwszym krajem na świecie z dostępem do darmowych środków higienicznych. Walkę z dyskryminacją kobiet podjęła także Hiszpania, wprowadzając urlop menstruacyjny.

4. Troska o dobrostan zwierząt

Ze względu na niepodważalne argumenty etyki środowiskowej, na przestrzeni ostatnich 10 lat kolejne kraje zakazały hodowli zwierząt futerkowych, a Izrael, jako pierwszy na świecie, podjął decyzję o zakazie handlu futrami. Na całym świecie stale wprowadzane są też coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące transportu zwierząt.

Zobacz także

5. Narodziny nowych gatunków zwierząt i tych zagrożonych wyginięciem

Pozostając w temacie zwierząt - niedawno w krakowskim ogrodzie zoologicznym po raz pierwszy w historii tej placówki przyszła na świat panda mała, która kwalifikowana jest jako gatunek zagrożony wyginięciem. Z kolei w Puszczy Białowieskiej został odkryty nowy dla Polski gatunek chrząszcza - Atheta knabli.

6. Trend na naturalność w mediach społecznościowych

Filtry na Instagramie są już passé. Coraz więcej marek i influencerów zaczyna stawiać na naturalność i na niej budować swoją komunikację wizualną. Promują ciałopozytywność i spontaniczne, naturalne kadry. Treści w mediach społecznościowych stają się bardziej autentyczne. Jest w nich coraz więcej miejsca na prawdziwe życie i niedoskonałości, którym wcześniej przyświecał wykreowany perfekcjonizm.

Adobe Stock

7. Sukcesy polskich sportowców na arenie międzynarodowej

W ostatniej dekadzie mówiło się o nich nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Na kartach międzynarodowego sportu na stałe zapisali się w tym czasie wybitni piłkarze, siatkarze, skoczkowie narciarscy, tenisiści, triathloniści, kierowcy wyścigowi oraz przedstawiciele sztuk walki.

8. Uchwalenie ustawy krajobrazowej w Polsce

W 2015 roku w Polsce uchwalono ustawę krajobrazową, która określa zasady umieszczania w przestrzeni publicznej nośników reklamowych, elementów małej architektury oraz ogrodzeń. Wiele gmin wprowadziło ją w życie, porządkując chaos i dopasowując reklamy do otoczenia.

9. Polskie miasta w międzynarodowych rankingach

Z roku na rok polskie miasta coraz częściej pojawiają się w zagranicznych rankingach. W ostatnich latach wiele powodów do radości miała Łódź. Trzy lata temu zajęła drugie miejsce w prestiżowym zestawieniu Lonely Planet Best in Travel, zostając uznaną za jedną z najbardziej wartych odwiedzenia destynacji na 2019 rok. Z kolei dwa lata później, jako jedyne polskie miasto, została wyróżniona w rankingu „Best of the World 2022” magazynu National Geographic Traveler, zwyciężając w kategorii Zrównoważony Rozwój.

10. Festiwale muzyczne w Polsce

Wraz z nadejściem lata, w Polsce rozpoczyna się sezon festiwali muzycznych, które w niczym nie odstają od zagranicznej konkurencji. Liczba tego typu wydarzeń w naszym kraju stale rośnie. Festiwale te cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych gości, którzy mogą bawić się do muzyki największych gwiazd sceny muzycznej z całego świata. Mnogość i różnorodność festiwali muzycznych bardzo cieszy, a uczestniczenie w nich sprawia, że czujemy się wolni i szczęśliwi.

*Badania świadomości ekologicznej - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (www.gov.pl)

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Orbit®