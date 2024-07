10 z 11

Duet Jack White i Alicia Keys wykonał piosenkę "Another Way To Die", która była motywem przewodnim filmu "Quantum of Solace". Jest to druga produkcja o przygodach Agenta 007 z udziałem Daniela Craiga. Dziewczyną Bonda została urodzona na Ukrainie, a obecnie mieszkająca we Francji aktorka i modelka Olga Kurylenko.