Tragedia we włoskim Palermo. Jak podaje thelocal.it w środę, 20 stycznia zmarła 10-letnia dziewczynka, uczestnicząca w koszmarnym TikTokowym wyzwaniu, tak zwanym: "blackout challenge", polegającym na podduszeniu samego siebie do utraty świadomości. 10-latka wybrała do tego celu pasek od spodni, który zawiązała sobie na szyi. Niestety, próba zakończyła się dla niej zatrzymaniem akcji serca. Nieprzytomną dziewczynkę w łazience znalazła jej 5-letnia siostra.

Śmierć podczas TikTokowego wyzwania we Włoszech

Sprawę natychmiast nagłośniły włoskie media, o wywołało społeczną dyskusję. Okazuje się bowiem, że z serwisu Tik Tok 10-latka w ogóle nie miała prawa korzystać, ponieważ według regulaminu konto na platformie można założyć od 13. roku życia. Ojciec dziewczynki w rozmowie z thelocal.it przyznał, że nie miał pojęcia, że jego dziecko chce wziąć udział w niebezpiecznej zabawie.

Włoski urząd ochrony danych natychmiast postanowił zająć się sprawą dostępności TikToka dla najmłodszych. Do 15 lutego zablokowano użytkowników, których wieku nie da się zweryfikować. Do tego czasu mają powstać odpowiednie mechanizmy, dzięki którym weryfikowanie wieku w serwisie będzie znacznie dopracowane.

Włoski urząd oskarżył serwis o brak czujności i niedostateczne dbanie o bezpieczeństwo użytkowników. Przypomnijmy, że jeszcze na początku 2020 roku Włosi oskarżyli platformę o niezgodne z unijnymi standardami przechowywanie danych osobowych.

Na zarzuty odpowiedział rzecznik TikToka, który w oficjalnym oświadczeniu zapewnił, że serwis dba o bezpieczeństwo i wyklucza wszelkie treści niosące za sobą niebezpieczeństwo. Jak zaznaczył, serwis współpracuje z włoskimi władzami, mimo tego nie dotarła do niego informacja o niebezpiecznych zachowaniach na platformie.

W związku z tragicznym wypadkiem serwis zdecydował się na znaczne zaostrzenie zasad korzystania z platformy. Wszystkie profile użytkowników w wieku od 13 do 15 roku życia będą miały ustawienia prywatne, niewidoczne dla niezaakceptowanych przez danego użytkownika osób. Użytkownicy TikToka nie będą mieli dostępu do komentowania nagrań osób poniżej 15. roku życia, z wyłączeniem znajomych nieletniego.

TikTok zablokuje także domyślne wyświetlanie się profilów nieletnich innym użytkownikom. Korzystający z serwisu poniżej 15. roku życia nie będą mieli możliwości kupować, wysyłać ani otrzymywać prezentów na platformie. Serwis liczy, że te zmiany znacznie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych.

Przypomnijmy, że TikTok to platforma, która największą popularnością cieszy się wśród młodych osób. Według oficjalnych danych aplikację na całym świecie ściągnięto aż 2 miliardy razy. W dobie pandemii zainteresowanie TikTokiem znacznie wzrosło.

TikTok to dla wielu trampolina do popularności i sukcesu. Serwis niesie jednak za sobą wiele niebezpieczeństw, które najczęściej dotykają najmłodszych.