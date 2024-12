Wybierając prezenty dla dziewczynek na święta, warto postawić na te, które rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Zestawy LEGO® to zaproszenie do świata zabawy, w którym dzieci oraz ich rodzice mogą wspólnie tworzyć wspomnienia. Badania LEGO Play Well pokazują jasno, że rodziny, które bawią się razem, są szczęśliwsze*.

Aż 96% dzieci twierdzi, że zabawa jest ważna dla ich dobrego samopoczucia. Co więcej, aż 89% rodziców zgadza się, że zabawa czyni ich rodzinę szczęśliwszą. Skoro tak, być może warto choć na moment odłożyć świąteczne obowiązki i skupić się na tym, co naprawdę ważne?

Zabawki, które budują pewność siebie

Według badań LEGO® kreatywna zabawa pozwala nie tylko odkrywać nowe rzeczy, ale też budować poczucie własnej wartości – szczególnie u dziewczynek. To ważne, by zachęcać małe odkrywczynie do twórczych działań przez zabawę. W ten sposób nauczą się pokonywać lęk przed wyrażaniem siebie i realizacją własnych marzeń. Jak wynika z badania, aż 2/3 dziewczynek obawia się dzielić swoimi pomysłami. W tym 84% z nich przyznaje, że lęk przed pomyłką ogranicza ich kreatywność.

Dzieci, niezależnie od płci powinny wiedzieć, że popełnianie błędów jest nieodłącznym elementem procesu twórczego i nauki. Kiedy dziecko czuje, że nie musi być doskonałe, zyskuje odwagę do próbowania nowych rzeczy, rozwijania swoich umiejętności i odkrywania własnych mocnych stron. Zamiast skupiać się na efektach, zachwycajmy się ponoszonym wysiłkiem i zaangażowaniem. Każda podejmowana próba, to krok w stronę budowania silnej, kreatywnej i pewnej siebie osoby – mówi Aleksandra Belta-Iwacz, psycholożka dzieci i rodziców.

Jak dodaje ekspertka, istnieje przekonanie, że dorośli bardziej doceniają kreatywność chłopców. To z kolei może wpływać na obniżenie pewności siebie dziewczynek. Sugerowanie, że dziewczynki powinny być „ładne” i „grzeczne”, może je zniechęcać do eksperymentowania i szukania tego, co sprawia im radość.

*Badanie "LEGO Play Well 2024" zostało przeprowadzone przez firmę LEGO i Edelman DXI na koniec 2023 r. w 36 krajach, w tym w Polsce, wśród 36 000 rodziców i 25 532 dzieci w wieku od 5 do 12.

Materiał promocyjny marki LEGO®