Tegoroczna edycja Amazon Prime Day odbyła się w industrialnym otoczeniu Elektrowni Powiśle. Na event przybyło całe mnóstwo gwiazd show-biznesu, w tym Małgorzata Rozenek-Majdan, Małgosia Socha, Maciej Dowbor, Joanna Koroniewska, Anita Sokołowska, Klaudia Halejcio, Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Warnke, a także Krzysztof Ibisz i Cerazy Pazura wraz ze swymi żonami. Największą furorę robili jednak Sandra Kubicka i Baron. Słynna modelka, która niedawno przywitała na świecie synka, wyglądała wręcz zjawiskowo.

Celebryci, wianki i pokaz mody

Obecni na wydarzeniu celebryci i influencerzy pozowali na ściankach, a pomiędzy udzielaniem wywiadów się, mieli okazję raczyć się autorskimi daniami i koktajlami. Goście korzystali też ze specjalnych atrakcji Amazon. Jedną z nich był pokaz dronów, jak również możliwość zrobienia kolorowego wianka na włosy. Wieczorem gwiazdy zasiadły przy długim stole, który okazał się być również… wybiegiem mody. W tym momencie czuć było emocje, dodatkowo podkręcone przez dźwięki skrzypiec oraz kultowy beat z lat 70.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Pokaz kolekcji MENU stworzonej przez duet Paprocki & Brzozowski okazał się prawdziwą ucztą dla zmysłów. Modelki ubrane były w stroje z piórami, frędzlami i cekinami. Prezentowały też stylowe kapelusze oraz stroje plażowe. Obecni na pokazie celebryci bacznie przyglądali się projektom, a w międzyczasie jedli wyjątkowe potrawy. Skoro mowa o świecie fashion Amazon przygotował dla swoich gości wyjątkowe t-shirty z wakacyjnym printem. Mało tego, można było je własnoręcznie spersonalizować!

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Amazon x Paprocki & Brzozowski

Koszulki powstały we współpracy Amazon.pl z Paprocki & Brzozowski. Uczestnicy eventu mogli umieścić na nich nagrzewki z letnimi motywami, takimi jak palma, klapki czy okulary przeciwsłoneczne. Limitowane t-shirty są dostępne w sklepie Amazon.pl. W zestawie znajdują się też specjalne flamastry do tkanin, które pozwalają na dodanie osobistego. Cały dochód ze sprzedaży pakietów zostanie przekazany na fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Prime Day – zakupowa tradycja

Atrakcją wieczoru było nie tylko plecenie wianków czy oglądanie pokazu mody Paprocki & Brzozowski. Celebryci i reszta gości wspólnie świętowali zapowiedź Prime Day – corocznego wydarzenia zakupowego na Amazon.pl przeznaczonego wyłącznie dla użytkowników Prime. W tym roku odbędzie się ono w dniach 16-17 lipca.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Ten niesamowity festiwal okazji w sklepie Amazon.pl zachęca do robienia zakupów w okazyjnych cenach. Klienci Amazon Prime mogą skorzystać z tysięcy promocji. Co można upolować? Wszystkie niezbędne produkty, np. gadżety i elektronikę, gry i zabawki, artykuły do domu i kuchni, modną odzież i obuwie, kosmetyki, a nawet artykuły spożywcze.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

To nie koniec niespodzianek. W ramach Amazon Prime klienci otrzymują nielimitowane, szybkie i darmowe dostawy milionów produktów ze sklepu Amazon.pl, bez minimalnej wartości zamówienia oraz dostęp do Prime Video i wybranych korzyści Prime Gaming. Cały pakiet kosztuje 49 zł na rok lub 10,99 zł miesięcznie.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Nie masz jeszcze pakietu Prime? Zacznij bezpłatnie 30-dniowy okres próbny. W tym czasie możesz skorzystać z promocji Prime Day!

Materiał promocyjny marki Amazon.pl