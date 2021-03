Jak dziś wygląda filmowa siostra Baby z "Dirty Dancing"? Poszła w ślady Jennifer Grey i zrobiła sobie operacje plastyczne?

Film "Dirty Dancing" był niskobudżetową produkcją, której krytycy nie dawali żadnych szans. Dziś ten film jest uznawany z klasykę, a w 1987 roku rozpoczął prawdziwy taneczny szał na całym świecie! Każdy elemen filmu, każda postać pracowała na jego wielki sukces. Dlatego nie można zapominać o jednej z ważniejszych, choć przecież drugoplanowych bohaterce, czyli siostrze Baby! Jak dziś wygląda odtwórczyni tej roli, Jane Bucker?

Jak dziś wygląda Jane Bucker?

Jane Bucker zagrała w "Dirty Dancing" wyśmienicie! Pamiętacie tę słynną scenę z konkursu talentów? To właśnie tam jej bohaterka Lisa popisywała się swoimi umiejętnościami tanecznymi i wokalnymi. Piosenkę, jaką wówczas wykonywała, napisała dla siebie Jane Bucker właśnie, ponieważ produkcji nie było stać na zatrudnienie osoby, która by się tym zajęła.

Jane odkryła w sobie pisarski talent i to właśnie on wskazał jej dalszą drogę zawodową. Jane po występie w filmie nie grała już potem w żadnej produkcji, za to zajęła się scenopisarstwem, czym trudzi się do dziś i to z dużym powodzeniem.

Jane Bucker ma dziś 62 lata i wciąż zachwyca urodą. W przeciwieństwie do Jennifer Grey nie próbuje zatrzymać na siłę czasu. Jej uroda jest piękna i naturalna.

Też tak uważacie?

Jane Bucker nadal ma ciemne włosy.

Jane Bucker poświęciła się scenopisarstwu, jednak wciąż udziela wywiadów, by powspominać pracę przy "Dirty Dancing".