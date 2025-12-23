Według magazynu “Homes & Gardens” w tym roku stawiamy na indywidualizm i spójną estetykę pełną ukrytych znaczeń. Na topie jest dekorowanie drzewka motywami zaczerpniętymi ze swoich pasji i zainteresowań albo z rodzinnych historii. Wokół drzewka nie stawiamy opatrzonych figur z “Dziadka do orzechów”, a sentymentalną wystawkę zdjęć przywołujących wspomnienia.

Czy personalizacja oznacza odejście od świątecznej elegancji? Niekoniecznie. Indywidualne podejście do świątecznych ozdób może oznaczać także wpisanie się w charakter wnętrza. Do minimalistycznego designu pasują dyskretne ozdoby, do pełnego przepychu — maksymalistyczny kontrolowany chaos. W trendzie jest też kolorystyczne dopasowanie ozdób choinkowych do kolorów do barw, które już dominują w twoim domu.

Szukasz pomysłu na naprawdę oryginalne dekoracje? Sprawdź, jak to wygląda w salonach znanych i bogatych.

W krainie dzieciństwa: Lindsay Lohan i Selena Gomez

Udane Święta to takie, które przenoszą nas w czasie w przeszłość, kiedy byliśmy dziećmi, a sam blask choinkowych lampek wydawał się magiczny? Dla wielu celebrytów taka sentymentalna podróż jest esencją Bożego Narodzenia. Ten kierunek wybrała Lindsay Lohan, szczególnie że w tym roku dekorowała choinkę ze swoim 2-letnim synkiem. Zabawne kokardy, Mikołaje i bałwanki oraz urocze bombki w kształcie łyżew to trafione pomysły na świąteczne dekoracje, które zachwycą też najmłodszych.

Pomysły Lohan wydają się jednak skromne w porównaniu z Seleną Gomez, która z okazji pierwszych Świąt z mężem zatrudniła dekoratorkę Mindy Weiss, odpowiedzialną także za oprawę ich ślubu. W swojej rezydencji Gomez i Blanco zainstalowali kilka drzewek oraz zbudowali… świąteczną wioskę. Trudno byłoby czerpać garściami od pary z nieograniczonym budżetem, ale warto coś od nich pożyczyć. Kiczowate bombki? Elektryczna kolejka z prawdziwą lokomotywą? Domek z dachem przyprószonym śniegiem? Dajcie się ponieść dziecięcej fantazji.

Choinka dla leniwych: Kardashianowie

Kardashianowie zawsze śmiertelnie poważnie podchodzili do Świąt, co roku prezentując dekoracje odpowiadające skalą metrażowi ich posiadłości. Jednak w tym roku ich monumentalne propozycje są zaskakująco proste. Kim postawiła w swoim domu cały las, ale zaoszczędziła na bombkach. Jej szpaler choinek jest ozdobiony tylko lampkami i sztucznym śniegiem.

Nie napracowała się także Khloé. Jej pomysł na dekorację drzewka to zaledwie trzy elementy: bezbarwne lampki, liściaste gałązki oraz purpurowe sztuczne kwiaty. Bardzo, bardzo prosto, ale niebanalnie.

Skąd się wziął nagły zwrot ku minimalizmowi? To wcale nie lenistwo, a rosnąca popularność trendu na “choinki bez ozdób”. Jeszcze dwa lata temu był szokujący (pamiętacie ultraminimalistyczną choinkę Michelle Pfeiffer?), dziś podbija salony.

Sztuczne kwiaty

Khloé wpisała się w jeszcze jeden trend na 2025 rok - kwiatowe dekoracje z powodzeniem zastępujące bombki. Pomysł nie jest nowy, ale znów zyskuje na popularności. Meghan Trainor nie zrezygnowała z tradycyjnych dekoracji, ale wielkie czerwone kwiaty grają na jej choince pierwsze skrzypce.

Podobne ozdoby mignęły na rolce u Reese Whiterspoon, która zdecydowała się na białe pąki zawieszone między gałęziami drzewka.

Tradycja ponad wszystko: Victoria Beckham

Zaskakująco “normalną” choinkę mają w tym roku Beckhamowie. Victoria pokazała na Instagramie, że najbardziej ceni tradycyjne ubieranie choinki, w myśl zasady wszystkiego po trochu. Jej drzewko wyróżnia się ciepłym oświetleniem żółtych lampek i klasycznymi bombkami ze złotymi akcentami. Jedyny “modny” akcent to wstążeczki zastępujące łańcuchy.

Przywiązanie do tradycji deklaruje też Kendall Jenner. Modelka zaprosiła swoich YouTubowych fanów do domu, żeby pochwalić się świątecznymi dekoracjami i wyjaśnić, że choinkę dekoruje tymi samymi bombkami, których używała jako mała dziewczynka.

Świąteczny zapach w całym domu

W świątecznym wideo Kendall Jenner wyjawiła, że Boże Narodzenie to dla niej nie tylko odświętny wystrój, ale też charakterystyczny zapach palącego się w kominku drewna. Przygotowując się do Świąt często zapominamy, że zimowe aromaty są równie ważne w odbiorze wnętrza jak same dekoracje. Jeśli marzycie o perfekcyjnym wnętrzu na Boże Narodzenie, pamiętajcie, żeby zadbać o ten mały detal (nawet jeśli nie dysponujecie kominkiem!).

