Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour 2025. Kto zdobył statuetki?
Justyna Steczkowska, Doda, Sara James, Julia Wieniawa, Małgorzata Socha, Sandra Kubicka – na tegorocznej edycji Kobieta Roku Glamour 2025 zjawiła się cała śmietanka towarzyska show biznesu. Po raz kolejny nagrodzono gwiazdy za ich wkład w rozwój kultury, sztuki, biznesu i nie tylko. Statuetki wręczono w sześciu różnych kategoriach. Kto je otrzymał?
Kobieta Roku Glamour to wydarzenie celebrujące wartości, które definiują nowoczesną kobietę: siłę, niezależność, wrażliwość i autentyczność. Tegoroczna edycja odbyła się 21 października 2025 roku w wyjątkowej przestrzeni Nowego Teatru w Warszawie.
Kobieta Roku Glamour 2025 – święto pasji i stylu
Gala była okazją do wyróżnienia niezwykłych postaci, które swoim talentem i zaangażowaniem realnie zmieniają świat wokół nas. Z tej okazji wręczono statuetki w sześciu różnych kategoriach. Gościom towarzyszyły także wyjątkowe występy artystyczne.
Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour
To był jeden z tych wieczorów, który udowadnia, że świat mody, kultury, internetu i sztuki może się spotkać w jednym miejscu. Czerwony dywan przed Nowym Teatrem rozświetliły błyski fleszy, a na ściance pozowały największe nazwiska polskiego show-biznesu.
Wieczór przyciągnął przedstawicieli świata mediów, sztuki, mody i internetu. Swoją obecność uświetniły m.in.: Doda, Mandaryna, Fabienne Wiśniewska, Sandra Kubicka, Gosia Andrzejewicz, Joanna Jabłczyńska, Zofia Zborowska, Maja Hyży, Małgorzata Socha, Kasia Nast i Mery Spolsky.
Wśród zaproszonych znaleźli się także mężczyźni: Marcin Maciejczak, Jacek Jelonek czy Andrzej Wrona. Ścianka tętniła życiem, a stylizacje gości po raz kolejny potwierdziły, że moda to ważna część tej wyjątkowej gali.
Laureatki i laureaci – kto otrzymał statuetki?
Wieczór otworzyły prowadzące – Katarzyna Dąbrowska oraz Marta Wierzbicka, które z wdziękiem i lekkością wprowadziły zgromadzonych w atmosferę wydarzenia. Chwilę przed wręczeniem nagród wystąpiła Julia Wieniawa, prezentując cztery utwory z nowej płyty „Światłocienie”. Jej występ był emocjonalnym preludium do najważniejszej części – wręczenia nagród.
Następnie przyszedł czas na najważniejsze momenty – wręczenie statuetek w sześciu kategoriach: popkultura, styl, ikona, misja, mężczyzna i gen Z power. Oto zwycięzcy:
Kategoria „Misja”: Joanna Koroniewska
Aktorka i influencerka, która swoją działalnością w mediach społecznościowych udowadnia, że warto być sobą. Walczy z body shamingiem, nie ulega chwilowym trendom i inspiruje tysiące kobiet do akceptacji siebie.
Kategoria „Styl”: Bovska
Artystka totalna – nie tylko śpiewa, ale i produkuje swoje teledyski, projektuje okładki płyt i kreuje niepowtarzalny styl. Jej estetyka jest niebywale wyrazista, rozpoznawalna i bezkompromisowa. Uwielbiamy ją zarówno jako syrenę, jak i dziewczynę w złotej sukience.
Kategoria „Gen Z Power”: Ewa Pajor
Reprezentantka Polski i zawodniczka FC Barcelony Femeni, która łamie stereotypy na temat piłki nożnej kobiet. Jako kapitanka drużyny narodowej inspiruje młode dziewczyny do działania i wiary we własne możliwości.
Kategoria „Mężczyzna”: Andrzej Wrona
Były siatkarz, który zakończył sportową karierę, by skupić się na rodzinie. Odważnie mówi o ojcostwie i aktywnie angażuje się w pomoc chorym dzieciom. Prawdziwy przykład nowoczesnej męskości opartej na empatii i zaangażowaniu.
Kategoria „Ikona”: Justyna Steczkowska
Artystka o niepodrabialnym głosie i scenicznej charyzmie. Jej występy od trzech dekad są niezapomniane, a udział w Eurowizji 2025 udowodnił, że wciąż potrafi zaskoczyć i zachwycić.
Kategoria „Popkultura”: Sara James
Młoda wokalistka, która mimo braku pełnoletności emanuje sceniczną dojrzałością. Jej twórczość to nie tylko muzyka, ale też przekaz – Sara promuje tolerancję, samoakceptację, a także dobroć wobec siebie i innych.
Baletowy pokaz i strefy partnerskie
Partnerem głównym gali, a zarazem sponsorem statuetek, była marka APART, która po raz kolejny przygotowała unikalne, stylowe nagrody dla laureatek i laureatów.
W specjalnie przygotowanej strefie Apart można było podziwiać kolekcję biżuterii „Światłocienie by Julia Wieniawa” – inspirowaną tytułem albumu wokalistki oraz estetyką włoskiego chiaroscuro, łączącą światło i cień, słońce i księżyc, siłę i delikatność.
Strefa marki Kimoco również przyciągała wzrok – zarówno za sprawą charakterystycznego tuk tuka, jak i prezentowanej linii Glass Skin. To seria koreańskich kosmetyków pielęgnacyjnych, których zadaniem jest przywrócenie skórze naturalnego blasku, nawilżenia i zdrowego wyglądu. Formuły łączą tradycyjne składniki z nowoczesną technologią i są odpowiednie dla każdego typu cery.
O odpowiednie nawodnienie gości zadbała marka Perlage, która towarzyszyła uczestnikom przez cały wieczór.
Oprócz gali rozdania nagród na gości czekały niespodzianki. Jedną z nich był poruszający występ Polskiego Baletu Narodowego. Natalia Pasiut i Kristóf Szabó zatańczyli do utworu Claude’a Debussy’ego, wprowadzając publiczność w subtelny, poetycki nastrój.
Tegoroczna edycja Kobieta Roku Glamour nie bez powodu przyciągnęła tak liczne grono osobowości. Była nie tylko świętem kobiet i ich siły, ale też okazją do spotkań, odkrywania inspirujących projektów i wymiany energii. Cytując Justynę Steczkowską: „Warto przełamywać swoje granice, iść do przodu na własnych zasadach i szukać odwagi każdego dnia w tym, żeby mieć odwagę być sobą!”