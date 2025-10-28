Kobieta Roku Glamour to wydarzenie celebrujące wartości, które definiują nowoczesną kobietę: siłę, niezależność, wrażliwość i autentyczność. Tegoroczna edycja odbyła się 21 października 2025 roku w wyjątkowej przestrzeni Nowego Teatru w Warszawie.

Od lewej renata Bogusz BURDA, przedstawiciele EURUS Anna Pawłowska i Maciej Pawłowski, Jolanta Górska. Fot. AKPA

Małgorzata Gurbała i Aneta Wikariak Burda Media Polska. Fot. Patryk Gruźlewski

Kobieta Roku Glamour 2025 – święto pasji i stylu

Gala była okazją do wyróżnienia niezwykłych postaci, które swoim talentem i zaangażowaniem realnie zmieniają świat wokół nas. Z tej okazji wręczono statuetki w sześciu różnych kategoriach. Gościom towarzyszyły także wyjątkowe występy artystyczne.

Kasia Dąbrowska redaktorka naczelna magazynu Glamour i glamour.pl

Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour

To był jeden z tych wieczorów, który udowadnia, że świat mody, kultury, internetu i sztuki może się spotkać w jednym miejscu. Czerwony dywan przed Nowym Teatrem rozświetliły błyski fleszy, a na ściance pozowały największe nazwiska polskiego show-biznesu.

Fot. Eliza Moczydłowska, Aleksandra Osipiak, Julia Orłowska, Aleksandra Głos. Fot. AKPA

Wieczór przyciągnął przedstawicieli świata mediów, sztuki, mody i internetu. Swoją obecność uświetniły m.in.: Doda, Mandaryna, Fabienne Wiśniewska, Sandra Kubicka, Gosia Andrzejewicz, Joanna Jabłczyńska, Zofia Zborowska, Maja Hyży, Małgorzata Socha, Kasia Nast i Mery Spolsky.

Małgorzata Socha ambasadorka APART. Fot. AKPA

Wśród zaproszonych znaleźli się także mężczyźni: Marcin Maciejczak, Jacek Jelonek czy Andrzej Wrona. Ścianka tętniła życiem, a stylizacje gości po raz kolejny potwierdziły, że moda to ważna część tej wyjątkowej gali.

Event Kobieta Roku Glamour. Fot. Patryk Gruźlewski

Laureatki i laureaci – kto otrzymał statuetki?

Wieczór otworzyły prowadzące – Katarzyna Dąbrowska oraz Marta Wierzbicka, które z wdziękiem i lekkością wprowadziły zgromadzonych w atmosferę wydarzenia. Chwilę przed wręczeniem nagród wystąpiła Julia Wieniawa, prezentując cztery utwory z nowej płyty „Światłocienie”. Jej występ był emocjonalnym preludium do najważniejszej części – wręczenia nagród.

Julia Wieniawa. Fot. Patryk Gruźlewski

Następnie przyszedł czas na najważniejsze momenty – wręczenie statuetek w sześciu kategoriach: popkultura, styl, ikona, misja, mężczyzna i gen Z power. Oto zwycięzcy:

Kategoria „Misja”: Joanna Koroniewska

Aktorka i influencerka, która swoją działalnością w mediach społecznościowych udowadnia, że warto być sobą. Walczy z body shamingiem, nie ulega chwilowym trendom i inspiruje tysiące kobiet do akceptacji siebie.

Kategoria „Styl”: Bovska

Artystka totalna – nie tylko śpiewa, ale i produkuje swoje teledyski, projektuje okładki płyt i kreuje niepowtarzalny styl. Jej estetyka jest niebywale wyrazista, rozpoznawalna i bezkompromisowa. Uwielbiamy ją zarówno jako syrenę, jak i dziewczynę w złotej sukience.

Kategoria „Gen Z Power”: Ewa Pajor

Reprezentantka Polski i zawodniczka FC Barcelony Femeni, która łamie stereotypy na temat piłki nożnej kobiet. Jako kapitanka drużyny narodowej inspiruje młode dziewczyny do działania i wiary we własne możliwości.

Kategoria „Mężczyzna”: Andrzej Wrona

Były siatkarz, który zakończył sportową karierę, by skupić się na rodzinie. Odważnie mówi o ojcostwie i aktywnie angażuje się w pomoc chorym dzieciom. Prawdziwy przykład nowoczesnej męskości opartej na empatii i zaangażowaniu.

Kategoria „Ikona”: Justyna Steczkowska

Artystka o niepodrabialnym głosie i scenicznej charyzmie. Jej występy od trzech dekad są niezapomniane, a udział w Eurowizji 2025 udowodnił, że wciąż potrafi zaskoczyć i zachwycić.

Kategoria „Popkultura”: Sara James

Młoda wokalistka, która mimo braku pełnoletności emanuje sceniczną dojrzałością. Jej twórczość to nie tylko muzyka, ale też przekaz – Sara promuje tolerancję, samoakceptację, a także dobroć wobec siebie i innych.

Baletowy pokaz i strefy partnerskie

Partnerem głównym gali, a zarazem sponsorem statuetek, była marka APART, która po raz kolejny przygotowała unikalne, stylowe nagrody dla laureatek i laureatów.

Statuetki Kobieta Roku Glamour ufundowała marka APART.

W specjalnie przygotowanej strefie Apart można było podziwiać kolekcję biżuterii „Światłocienie by Julia Wieniawa” – inspirowaną tytułem albumu wokalistki oraz estetyką włoskiego chiaroscuro, łączącą światło i cień, słońce i księżyc, siłę i delikatność.

Od lewej Natalia Stachacz BURDA, przedstawiciele APART Piotr Szurek, Oktawia Staciewińska, Radosław Kumorek. Fot. AKPA

Strefa marki Kimoco również przyciągała wzrok – zarówno za sprawą charakterystycznego tuk tuka, jak i prezentowanej linii Glass Skin. To seria koreańskich kosmetyków pielęgnacyjnych, których zadaniem jest przywrócenie skórze naturalnego blasku, nawilżenia i zdrowego wyglądu. Formuły łączą tradycyjne składniki z nowoczesną technologią i są odpowiednie dla każdego typu cery.

O odpowiednie nawodnienie gości zadbała marka Perlage, która towarzyszyła uczestnikom przez cały wieczór.

Perlage partnerem gali wręczenia nagród Kobieta Roku Glamour. Fot. AKPA

Oprócz gali rozdania nagród na gości czekały niespodzianki. Jedną z nich był poruszający występ Polskiego Baletu Narodowego. Natalia Pasiut i Kristóf Szabó zatańczyli do utworu Claude’a Debussy’ego, wprowadzając publiczność w subtelny, poetycki nastrój.

Duet baletowy Natalia Pasiut i Kristóf Szabó. Fot. Patryk Gruźlewski

Tegoroczna edycja Kobieta Roku Glamour nie bez powodu przyciągnęła tak liczne grono osobowości. Była nie tylko świętem kobiet i ich siły, ale też okazją do spotkań, odkrywania inspirujących projektów i wymiany energii. Cytując Justynę Steczkowską: „Warto przełamywać swoje granice, iść do przodu na własnych zasadach i szukać odwagi każdego dnia w tym, żeby mieć odwagę być sobą!”