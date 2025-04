Styl każdej z nas zmienia się przez lata – zwłaszcza jeśli inspirują nas aktualne trendy i lubimy bawić się modą, zachowując dystans do tego, co zakładamy, a modowe eksperymenty to nasza pasja. Nie inaczej było z Julią. Chociaż Maffashion kiedyś częściej wykorzystywała kolor w swoich stylizacjach, dziś w jej outfitach zaobserwować można raczej grę ciekawymi warstwami czy teksturami oraz połączenie dziewczęcego wdzięku z rockowo-grunge’owym twistem.

Ultramodny, skórzany płaszcz z szerokimi ramionami w długości maxi zestawiony z szerokimi spodniami i krótką bluzą dresową? Odpowiedniego charakteru dodaje tu także masywna, srebrna biżuteria!

Jak widzicie, nawet trendsetterki wykorzystują ponownie swoje ulubione ubrania. W tej stylizacji widzimy ponownie płaszcz rodem z Matrixa, ale zbalansowany pełnymi uroku rajstopami w kropki (totalny top ostatnich czasów).

Z okazji nadchodzącej wiosny w trendzie pozostaną także trencze w odcieniach beżu. Julia doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nawet w tak prosty krój nie musi oznaczać nudy. Zestawiając płaszcz ze skórzanymi spodniami i futurystycznymi okularami otrzymamy pełen charakteru look.

Pamiętajcie, że moda zawsze wraca. Kiedyś zachwycaliśmy się kultowymi outfitami Britney Spears i Justina Timberlake’a w postaci „all denim”, potem wyśmiewaliśmy to znane zdjęcie, a dziś… wszyscy znów chcemy nosić jeans. Maffashion przewidziała powracający trend już w zeszłym roku, ale to na 2025 prognozowany jest silny powrót tej mody.

Jedną z najnowszych stylizacji Maff jest ta, którą zaprezentowała na jednym z ostatnich warszawskich eventów. Oversize’owa marynarka zestawiona z szerokimi, złotymi metalicznymi spodniami. Charakterystycznym elementem stylizacji fashionistki, była też torebka z masywnym, złotym łańcuchem. Złoto i srebro w ubraniach wraca i z powodzeniem można wykorzystywać je do eleganckich outfitów.

Julia swoją przygodę z modą zaczęła 16 lat temu od swojego bloga. Dziś na Instagramie śledzi ją już 1,4 miliona followersów! Jej styl ewoluował przez lata, ale to, co dla niej charakterystyczne – zostało. Klasykami w wydaniu Maff są z pewnością oversizeowe marynarki, które lansowała nie tylko na salonach, ale później również w swojej własnej marce. To, za co cenią ją jej obserwatorki, to z pewnością umiejętność zestawiania marek high fashion z sieciówkowymi ubraniami, a także olbrzymia kreatywność i luz. Daje to możliwość inspiracji jej stylizacjami, czy nawet dokładnego ich odtwarzania.

Zobaczcie, jak stylówki Julii zmieniały się przez lata!