Lili Antoniak to gwiazda formatu "Googlebox". Celebrytka prężnie działa w mediach społecznościowych i często rozmawia ze swoimi odbiorcami. Nie było to tajemnicą, że Lili pragnie wrócić do formy sprzed ciąży. W jej przypadku, pomocna okazała się plastyka brzucha, którą przeszła 4 miesiące temu. Teraz pokazuje efekty zabiegu!

Antoniak z "Googlebox" półtora roku temu przywitała na świecie drugą córkę. Gwiazda nie ukrywała, że ciężko wrócić jej do formy sprzed ciąży i żadne diety i ćwiczenia jej nie zadowoliły. Konieczna w tym przypadku była plastyka brzucha, którą Lili wykonała jesienią 2023 roku. Dopiero teraz pochwaliła się efektami zabiegu, zamieszczając filmik na Instagramie.

Oddałam fartucha (tak na serio nazywa się ta skóra, który zwisa na brzuchu). Gdybym miała wybrać najlepszą decyzję z 2023 roku, to byłaby to plastyka brzucha

Lili Antoniak jest zachwycona efektami, popierają ją również jej fanki, które piszą motywujące komentarze:

To, że brzuch wygląda pięknie to jedno. Ale ten uśmiech... super, że zrobiłaś coś dla siebie. Wszystkiego dobrego

