Każde pojawienie się Katarzyny Figury w przestrzeni publicznej wywołuje duże zainteresowanie. Aktorka od lat zachwyca w serialu, filmie i teatrze, a równie intrygujący jest jej styl. Nie inaczej było w poniedziałkowy wieczór, gdy w monumentalnych, surowych wnętrzach Muzeum Wojska Polskiego odbył się jubileuszowy pokaz Mariusza Przybylskiego. Figura brylowała wśród gości, co nie dziwi tych, którzy od lat obserwują jej relację z projektantem. Artyści regularnie wspierają się w swoich zawodowych działaniach – i tym razem również tak było.

fot. KK

Stylizacja Katarzyny Figury na pokazie Mariusza Przybylskiego

Aktorka zdecydowała się na czarny total look. Ci, którym takie rozwiązanie mogłoby wydawać się zbyt przewidywalne, zmieniliby zdanie natychmiast po zobaczeniu jej stylizacji. Kobiece body z ażurowymi wstawkami połączyła z klasycznymi czarnymi legginsami, dzięki czemu całość przypominała kombinezon w stylu „second skin”. Na wierzch narzuciła marynarkę o wężowym, strukturalnym wykończeniu, która przełamywała prostotę bazy. Kropką nad „i” były dodatki – nakrycie głowy przypominające kaszkiet, czarne oficerki oraz ultramodne, geometryczne kolczyki. Figura wyglądała świeżo, promiennie i niezwykle energetycznie.

WARM-UP 20-LECIE – wyjątkowy pokaz Mariusza Przybylskiego

Najnowsze propozycje projektanta oklaskiwała nie tylko Katarzyna Figura. Plejada gwiazd i przedstawicieli świata mediów jako pierwsza zobaczyła, co tym razem przygotował jeden z najpopularniejszych polskich twórców mody. Przybylski po raz kolejny udowodnił, że jego kreatywność i wyobraźnia nie mają granic.

fot. KK

Przeskalowane ramiona, geometryczne formy, color blocking, lateksowe baskinki i oryginalne nakrycia głowy przywodzące na myśl czapki charakterystyczne dla Gwardii Brytyjskiej – to dopiero początek. Projektant podchodzi do mody świeżo, nowocześnie i odważnie. Jego misterne konstrukcje zachwycają, a dobór tkanin, kolorów i motywów jest nie tylko spójny z trendami, lecz także charakterystyczny dla jego estetyki.