L’Oréal Paris po raz pierwszy przeniósł ideę ikonicznego pokazu Le Défilé z Paryża do Polski. W maju 2025 roku, we współpracy z drogerią Rossmann marka zorganizowała konkurs, w którym uczestnicy mogli podzielić się swoim „manifestem wartości”. Nagrodą był udział w Pokazie Wartości i sesja foto. Spośród 500 zgłoszeń wybrano 15 wyjątkowych historii – opowiadających o relacjach, kobiecości i macierzyństwie. Tak powstał Pokaz Wartości – niezwykłe wydarzenie, które stało się platformą dla prawdziwych, poruszających narracji.

Pokaz Wartości L’Oréal Paris / Materiały prasowe

Wszystkie jesteśmy tego warte

Na wybiegu zobaczyliśmy nie tylko znane ambasadorki marki, ale także kobiety, które każdego dnia, często w ciszy, zmagają się z brakiem pewności siebie, a mimo to inspirują innych. Ideą wydarzenia było oddanie głosu osobom, które mają do opowiedzenia historię. Bo – jak mówi hasło L’Oréal Paris – każda z nas jest tego warta.

Aktorki, modelki, aktywistki i nie tylko pojawiły się ramię w ramię z ambasadorkami marki na scenie. Całość pokazu została podzielona na trzy filary: macierzyństwo, kobiecość i relacje. Przed rozpoczęciem pokazu usłyszeliśmy pełen ekspresji utwór „Kocham” w wykonaniu Julii Wieniawy.

Julia Wieniawa / Materiały prasowe

Znane twarze, prawdziwe historie

Scenariusz pokazu podzielono na trzy emocjonalne bloki: macierzyństwo, kobiecość i relacje. Kiedy modelki prezentowały się na wybiegu, w tle słychać było motywujące idee wypowiadane przez Magdalenę Boczarską i Grażynę Torbicką. Gwiazdy użyczyły swojego głosu kobietom z całej Polski, prezentując ich manifesty.

Magdalena Boczarska / Materiały prasowe

Magdalena Boczarska i Grażyna Torbicka zaprezentowały się w kreacjach z Answear.com, które dopełniły eleganckie buty marki Vanda Novak. Julia Wieniawa wystąpiła w dwóch stylizacjach – jednej od PRM, a drugiej z Answear.com. Obydwa outfity również zostały uzupełnione obuwiem od Vandy Novak.

Grażyna Torbicka / Materiały prasowe

Prawdziwe poruszenie wywołała modelka Żaklina Tan Dinh, która dumnie przeszła po wybiegu z kilkuletnią córeczką na rękach. Było to symboliczne uhonorowanie macierzyństwa – pełnego siły i czułości. Ten moment – tak osobisty, a jednocześnie uniwersalny, został na długo w pamięci publiczności.

Żaklina Tan Dinh / Materiały prasowe

Na scenie nie zabrakło też Mikołaja Bagińskiego, influencera i założyciela grupy DRE$$CODE. Zarówno Żaklina, jak i Mikołaj mieli na sobie zestawy od PRM, natomiast Matylda Bagińska, podobnie jak pozostałe influencerki, konsumentki i aktywistki, postawiła na stylizacje z Answear.com. Wśród uczestników pokazu mody znaleźli się również Marta Lech-Maciejewska, Emilia Fiedorowicz, Martyna Kaczmarek, Łukasz Trochonowicz (Luka) z mamą Edytą, Bogna Sworowska, Osi Ugonoh oraz Łukasz Bogusławski. Obecność modeli na wybiegu, a także ich solidarność i zaangażowanie, nadały wydarzeniu wyjątkowy charakter.

Bogna Sworowska / Materiały prasowe

Wydarzenie uświetniła obecność kobiet zaangażowanych społecznie. Wśród nich znalazły się: Olga Kozierowska (założycielka Sukcesu Pisanego Szminką), Bianka Zalewska (dziennikarka, aktywistka społeczna), Sylwia Gregorczyk-Abram (działaczka na rzecz praw kobiet) i Aleksandra Karasińska (redaktor naczelna Forbes Women). Ich udział to dowód na to, że Pokaz Wartości nie jest jedynie wydarzeniem modowym, ale prawdziwym manifestem społecznej zmiany. Na koniec wszyscy bohaterowie pokazu wyszli wspólnie na wybieg.

Pokaz Wartości L’Oréal Paris / Materiały prasowe

Pokaz wartości, siły i inspiracji

Według raportu “HerStories” 2023*, jedynie 33% Polek czuje się wyjątkowych. Choć potrafią dostrzegać tę wyjątkowość u innych, znacznie trudniej przychodzi im uznanie jej u siebie. L’Oréal Paris postanowił więc oddać głos swoim konsumentkom – tym, które każdego dnia zmagają się z brakiem pewności siebie, ale jednocześnie znajdują w sobie siłę, by inspirować i wspierać innych.

Pokaz Wartości L’Oréal Paris / Materiały prasowe

„Każda kobieta ma historię wartą opowiedzenia. Naszym celem było oddanie głosu konsumentkom i pokazanie, że wyjątkowość nie wynika z perfekcji, ale z różnorodności doświadczeń i odwagi, by być sobą. Chcemy, by każda kobieta mogła powiedzieć z dumą – jestem tego warta” – podkreśla Magdalena Efler, Brand Advocacy Leader L’Oréal Paris Poland & Baltics.

Pokaz w Warszawie to coś więcej niż moda – to przestrzeń do bycia wysłuchaną, zrozumianą i zauważoną. To opowieść o tym, że kobiecość to nie wzorzec, ale wolność wyboru. I że każda kobieta – niezależnie od tego, kim jest i jak wygląda jej codzienność – zasługuje na to, by powiedzieć z dumą: jestem tego warta.

