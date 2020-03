Oto gwiazdy, które żyją w stylu zero waste! Cegielska, Rubik, Krupa... kto jeszcze działa na rzecz planety?

Nie tylko działają na rzecz ochrony środowiska, ale i starają się zaangażować w to innych. Oto gwiazdy, które promują ideę zero waste!

Agnieszka Cegielska

Dziennikarka powiedziała w TVN24, że ziemia potrzebuje naszej pomocy, i zaproponowała rozwiązanie.

Pięć milionów ton śmieci wyrzucamy na plażach, ulicach i w lasach. O zgrozo, zamieniamy w wysypisko śmieci miejsca, które są po to, aby nas uzdrawiać, jak plaża czy las. Ruszamy razem dla matki ziemi, aby ją wesprzeć nie tylko 30 marca. Zawalczmy o przyszłość planety również dla zdrowia naszych dzieci – tymi słowami Agnieszka Cegielska (41) stara się zmobilizować Polaków do podjęcia ekowyzwania: zbierania śmieci.

Sama pierwsza zamierza dać przykład.

Joanna Krupa

Jak działa na rzecz ochrony planety? Zachęca do segregowania śmieci. Ostatnio zaangażowała się w akcję #dożółtegokosza, zainicjowaną przez Żywiec Zdrój. Chodzi o to, by plastikowe butelki PET wrzucać do odpowiednich pojemników, ponieważ dzięki temu trafią do recyklingu.

W wywiadzie dla agencji Newseria Lifestyle Joanna Krupa (41) powiedziała, że będzie starała się też częściej gotować w domu, zamiast zamawiać posiłki – zmniejszy więc swój ślad węglowy. Ponadto modelka broni praw zwierząt. Cztery lata temu wystąpiła w kampanii społecznej organizacji PETA.

Reni Jusis

Styl życia zero waste wokalistka promowała już dawno temu, zanim jeszcze stał się taki popularny. Zasady prowadzenia domu w taki sposób, by oszczędzać wodę, energię i jak najmniej zanieczyszczać środowisko, opisała w książce „Poradnik dla zielonych rodziców”. Można się z niej m.in. dowiedzieć, jak ograniczyć stosowanie detergentów i czym zastąpić plastikowe zabawki. Autorka podaje nawet przepisy na ekologiczne kosmetyki. Reni Jusis (46) zachęca również do wymiany ubrań i segregowania śmieci.

Katarzyna Tusk

Na swoim blogu „Make Life Easier”, w poście pod tytułem „Czy można żyć bez plastiku i dlaczego to takie trudne?”, Katarzyna Tusk (33) pisze, że całkowicie wyeliminowała plastik z szafek kuchennych i lodówki.

Prawie wszystko trzymam teraz w słoikach - mówi.

Do pakowania przesyłek influencerka wykorzystuje używane kartony i sznurek. Tym, którzy chcą pójść w jej ślady, radzi przeczytać książkę Willa McCalluma „Jak zerwać z plastikiem”.

Patricia Kazadi

Artystka została ambasadorką ekologicznej organizacji WWF.

Na udział w kampanii "SOS dla świata" zgodziłam się bez wahania. Jeżeli mogę w jakikolwiek sposób przyczynić się do zwiększenia świadomości o globalnych problemach ekologicznych, a tym samym, mam nadzieję, zmniejszyć zasięg problemu – to nie ma nad czym się zastanawiać. Pomóc może każdy, nawet bez większego wysiłku czy wyrzeczeń. Wystarczą nawet takie drobnostki jak zakręcanie wody przy myciu zębów czy upewnienie się, że wyjęliśmy z gniazdka ładowarkę, gdy już naładowaliśmy telefon. Nie bez powodu właśnie takie najprostsze zobowiązania wybrałam w swoim dekalogu. Ekologia jest dla każdego! – taką deklarację złożyła Patricia Kazadi (32).

Olga Frycz

W rozmowie z „Party” aktorka zapewnia, że stara się żyć w duchu eko i zero waste.

Segreguję śmieci. To najprostsza rzecz, jaką każdy z nas może robić. Piję też wodę z kranu! – mówi i dodaje, że poza domem używa bidonu, zamiast kupować wodę w jednorazowych butelkach.

Co jeszcze?

Na zakupach pakuję warzywa i owoce do wielorazowych materiałowych woreczków. A ostatnio odkryłam biodegradowalne woreczki, które zabieram ze sobą na spacer z moimi psami. Z koleżankami regularnie wymieniamy się ciuchami – mówi Olga Frycz (34).

Jako ambasadorka naturalnej linii kosmetyków Lirene Natura namawia również do używania tylko tych produktów beauty, które nie są testowane na zwierzętach

Anja Rubik

Postanowiła zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikowymi śmieciami. One nie tylko niszczą piękno przyrody, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie dla zwierząt. W mediach społecznościowych Anja Rubik (37) zamieściła film, który to pokazuje, a także swoje zdjęcie w morzu i oznaczyła je hashtagiem #plasticnotfantastic. W nagraniu opublikowanym na Instagramie modelka wyjaśnia, że plastik, zabijający środowisko naturalne, nie jest fantastyczny. Namawia do złożenia „plastikowej obietnicy”. Prosi, by każdy przestał używać jednego rodzaju plastiku, bez którego może się obejść. Post kończy wyzwaniem skierowanym do nas wszystkich:

Czekam na wasze obietnice!!!

Sama zadeklarowała, że nigdy już nie użyje plastikowej słomki.