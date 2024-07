Ostatnio w naszym studiu gościliśmy Martynę Kondratowicz, uczestniczkę 1. edycji "Hotelu Paradise". Martynie udało się dojść aż do finału show, gdzie razem z "Blondino" zajęła drugie miejsce. Od początku jednak nie ukrywała, że do programu wcale nie przyszła po miłość, a po popularność, co wówczas budziło sporo emocji. Jak dziś, po ponad 4 latach od udziału w "Hotelu Paradise", Martyna wspomina swój udział w show? Jak tak naprawdę wygląda życie w programie?

Martyna Kondratowicz zdradza prawdę o "Hotelu Paradise"

W rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską, Martyna Kondratowicz przyznała wprost, że życie w "Hotelu Paradise" - podobnie jak w innych reality show - jest po prostu sztuczne. Szybko wytłumaczyła, co dokładnie ma na myśli.

Tam (w programie - przyp. red.) masz bardzo sztuczne środowisko, na zasadzie mówią Ci, kiedy masz jeść, co masz robić, kiedy masz się obudzić i to nie przypomina w żaden sposób normalnego życia, gdzie zupełnie jesteś innym człowiekiem. - wyznała nam Martyna

Co jeszcze zdradziła nam Martyna Kondratowicz z "Hotelu Paradise"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

