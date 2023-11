Marietta i Franek to para, która poznała się dzięki programowi "Love Island. Wyspa miłości". Chłopak dołączył do show i od razu przyciągnął uwagę kilku dziewczyn. Jednak to Marietta zdołała go do siebie przekonać. Od tamtej pory są nierozłączni.

Czy ich uczucie ma szansę jeszcze bardziej rozwinąć się po programie? Zobaczcie, co powiedzieli przed kamerami Party.pl. Wygląda na to, że mają bardzo konkretne plany...

Kibicowaliście im w programie "Love Island"?

