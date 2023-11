Co nowego w drugim sezonie "The Brain. Genialny Umysł”! Mamy zwiastun! W nadchodzącym sezonie poprzeczka stawiana uczestnikom show znajdzie się jeszcze wyżej. W jury nową osobę - uczestników oceni jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce – Remigiusz Wierzgoń, czyli ReZi. Jaką maksymalnie liczbę można podnieść do potęgi bez użycia kalkulatora? Czy człowiek pozbawiony wzroku rozpozna postawiony przed nim przedmiot tylko ze słuchu? Jakie jeszcze zadania czekają uczestników? Zobacz zwiastun show!

